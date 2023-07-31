Гороховський вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 липня 2023, 8:37 Читать на русском

Гороховський вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів

Один із співзасновників monobank Олег Гороховський вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів, пише Finclub.

Один із співзасновників monobank Олег Гороховський вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів, пише Finclub.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниШахрайські махінаціїТільки з березня 2023 року обсяги шахрайські махінації за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії.
Фото: dev.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Шахрайські махінації

Тільки з березня 2023 року обсяги шахрайські махінації за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії.

«Подивіться на динаміку шахрайства за нашими картами. Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це при тому, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють більше 80% цього безумства і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — зазначив він.

Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.

Читайте: Збій у monobank коштував банку понад 27 мільйонів — Гороховський

«Фінансова обізнаність має щепитися як вакцина», — написав Олег Гороховський.

За його словами, близько 5000 клієнтів щомісяця «проходять вакцинацію не в умовах стаціонару, а вдома».

«І це дуже схоже на самолікування. А самолікування, як відомо, може бути шкідливим для вашого здоров'я, особливо ментального», — зазначив він.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
31 липня 2023, 8:53
#
Фішинг та непоставка товару то не шахрайство з картками, то просто шахрайство. Як банк може протидіяти, якщо я щось купую по передплаті, підтверджую cvv, смс та відбитки пальців в додатку, а потім мені то не постачають? Повернути бабло? Не можна без рішення суду, банк не знає, про які умови поставок йдеться між замовником та постачальником. Шахрайство з картками — це коли я не хотів платити, а бабло зникло… коли зчитали дані картки на терміналах… коли перебили фінансовий номер телефону і вкрали бабло…
+
0
Три літри
Три літри
31 липня 2023, 8:59
#
Тут писали що іноді в застосунку пише при спробі перевести гроші «отримувач має багато негативних відгуків, можливо він шахрай»

Мабуть збирають список карт на які було багато скарг.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Nykolas777, Имя Фамилия и 57 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами