Гороховський вперше оприлюднив реальні цифри шахрайства з картками клієнтів

Шахрайські махінації

Тільки з березня 2023 року обсяги шахрайські махінації за картками monobank становили 111,4 млн грн при 80-відсотковому рівні протидії.

«Подивіться на динаміку шахрайства за нашими картами. Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це при тому, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють більше 80% цього безумства і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — зазначив він.

Найбільшу частку у злочинних діях з картками мають операції соціального інжинірингу, фішинг, псевдоброкери та псевдобіржі, виманювання даних, ненадання товарів та послуг після отримання оплати.

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«Фінансова обізнаність має щепитися як вакцина», — написав Олег Гороховський.

За його словами, близько 5000 клієнтів щомісяця «проходять вакцинацію не в умовах стаціонару, а вдома».

«І це дуже схоже на самолікування. А самолікування, як відомо, може бути шкідливим для вашого здоров'я, особливо ментального», — зазначив він.