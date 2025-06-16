Валютні інтервенції НБУ знизились на 8%: хто менше купує долари

В той час як євро минулого тижня оновив історичний рекорд, курс долара майже не змінився. Як на цьому тлі змінюються валютні інтереси українців, та які чинники впливатимуть на гривню далі, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На валютному ринку за минулий тиждень за доларом були мінімальні коливання, в той час як євро оновив історичний максимум й пробив нову позначку у 48 грн.

Безготівковий долар коливався на копійки — зростання з 41,40 до 41,44 грн, безготівковий євро підріс через світові тенденції з 47,27 до 48,08 грн.

Готівковий долар майже без змін — мінімальний відкат із 41,62 до 41,60 грн, готівковий євро підвищився з 47,77 до 48,22 грн.

Євро зростає через рух пари євро/долар на світових ринках. За тиждень EUR/USD зріс із 1,14 до 1,155 (+1%) через сповільнення інфляції в США, й подальшу релокацію капіталу в євро.

У населення все повернулось на свої місця. Нагадаю, що позаминулого тижня неочікувано безготівкова валюту була у дефіциті, й фіксувалося різке падіння попиту на готівку. Цього тижня безготівковий долар знову став профіцитним, бо його більше продають, ніж купують, середньодовобо на $1,8 млн (проти дефіциту $2,6 млн тижнем раніше). Таким чином, перекос мав, радше, статистичну природу, коли «доїхали» дані до публікації у перший день місяця.

На готівковому валютному ринку середньодобовий дефіцит зріс на 40% — до майже $15 млн. Тут фіксуємо зростання попиту вищими темпами (+14%), ніж зростання пропозиції (+9%).

На міжбанку продовжуємо фіксувати літнє зниження торговельної активності. Попит та пропозиція знизились на понад 10%. Середньодобовий дефіцит знизився на 30% — до $66 млн, і це 8-тижневий мінімум.

Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 8,3% — до 8-тижневого мінімума — $585,8 млн.

На що звернути увагу

Безпековий ризик залишається. При цьому вплив війни на Близькому Сході буде мати своє відображення для України — в тенденціях цін енергоносіїв та палива, зміщенні фокусу світових ЗМІ, послабленні військової допомоги.

Інфляція в Україні, як і очікувалось, досягла річних максимумів (+15,9%). Далі буде сповільнення, хоча погодний чинник грає проти нас (через заморозки та посуху аграрії на деяких площах втратять 20−50% врожаю пшениці). Зі свого боку, інфляція в США знизилась до 2,4% річних, в тому числі завдяки зниженню енергетичної складової. Таким чином, зниження купівельної спроможності гривні досягло рівня 13,5%, яке можна оцінити як рівень потенційної річної девальвації (з травня 2024 року, коли курс був 40,5 грн/$).

Ввезення готівкової валюти банками у квітні досягло 20-місячного мінімуму — $564 млн в еквіваленті. При цьому частка євро досягла історично максимальних 46%, що, до речі, підтверджує попит українців на євро.

Міжнародні валютні резерви становили $44,5 млрд.

На кінець травня готівка на руках населення досягла історичного максимуму — 792,2 млрд грн. Річні темпи прискорились до 5-місячного максимуму й становили 5,9%. Проте в 2024 року темпи були вищі, тобто НБУ поки що встигає стримувати ліквідність. Депозити населення зросли на 13,6% р/р, що каже про те, що абсорбує ліквідність не валютний ринок, а банківський сектор.

Питання необхідності перегляду бюджету, через вищі видатки на оборону, звучить дедалі сильніше. На столі низка рішень: від збільшення внутрішніх запозичень й посилення детенізації економіки й адміністрування до менш популярних, у вигляді податкових змін.

Що чекати цього тижня

Не очікуємо публікації важливої макростатистики в Україні. На світовому ринку в центрі уваги рішення ФРС щодо облікової ставки (очікування: ставка без змін 4,5%, проте головне — коментарі, які можуть вплинути на пару EUR/USD).

До крайніх дат податків червня ще далеко, а отже, все спокійно.

У четвер вихідний в США, а отже, середа й п’ятниця будуть із підвищеною волатильністю не тільки для світових, але й для українського валютного ринку.

На тижні погашення ОВДП на 20 млрд грн, що стримає конвертацію валюти в гривню.

Продовжується закупівля газу.

Авжеж, безпековий чинник, а також Близький Схід, який буде у фокусі всіх ринків. Вплив на нафту й євро може вплинути на український ринок.

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Щодо долара — залишаємось близько поточних рівнів — не більше 41,75 грн. Щодо євро — поки що зберігаю позитивні очікування зі зростанням до 48,5 грн/$, проте розширення зростання залежатиме від коментарів ФРС у середу.

На завершення: умовна структура інтервенцій НБУ на валютному ринку. На графіку добре видно, що зараз вплив населення та готівкового ринку на резерви дуже обмежений. Але все попереду.

Коли інфляція піде на зниження (перша статистика зі зниженням буде опублікована в липні), НБУ матиме більше свободи для поступового послаблення долару. Проте, як я писав раніше, для бюджетних цілей зараз дорогий євро перекриває стабільність долару.