Прогноз курсу долара та євро з 16 до 20 червня: чому ситуація знову стає вибухонебезпечною

Цей тиждень на валютному ринку України мине дуже напружено: надто вже багато чинників, які «гойдатимуть» світовий та український ринок. Тому можливі сюрпризи як за курсом євро щодо долара на світових майданчиках, так і за курсом євровалюти щодо гривні на вітчизняному міжбанку та в обмінниках .

Серед геополітичних та воєнних чинників, що вносять додаткову нервозність у настрої інвесторів у всьому світі, варто відзначити конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що розгоряється.

Посилився і тиск рф у війні з Україною, що також впливає на настрої всіх учасників валютного ринку. Проблема полягає в тому, що такі ризики неможливо повністю прорахувати, що змушує всіх гравців закладати їх на максимальному рівні.

Як наслідок, злети цін на нафту на побоюваннях розширення близькосхідного конфлікту, а також гучні заяви політиків у всьому світі, що ще більше нервує інвесторів. Не дарма на цьому тлі золото, як захисний актив, знову пішло вгору, перевищивши рівень у $3 428 за унцію на момент написання статті.

Ціна золота





Крім того, цього тижня, 18 червня, відбудеться засідання Федрезерву США щодо відсоткових ставок. Засідання ЄЦБ та ФРС завжди провокують ралі за парою євро/долар у світі. А цього разу засідання Федрезерва буде знаковим, оскільки наклалося багато важливих чинників для інвесторів, які визначатимуть їхні подальші дії на фондовому, валютному ринку та ринку дорогоцінних металів.

Якщо ситуація почне складатися не так, як очікує ринок, це виллється у серйозні стрибки пари євро/долар і, відповідно, спричинить суттєву волатильність курсу євро щодо гривні на нашому міжбанку та готівковому ринку.

Для Федрезерва настає момент істини. Основне питання — чи розпочинати новий цикл пом'якшення монетарної політики, що необхідно для пожвавлення американської економіки, чи знову його відкласти, що збільшить диспропорції у відсоткових ставках США та Європи.

Дональд Трамп у своїх найкращих традиціях знову почав «рекомендувати» голові ФРС Джерому Пауелл крок зниження ставки. Американський президент говорить про зниження відразу на 1%, що не вписується у стандартні кроки Федрезерва в межах 0,25% річних (максимум 0,5% річних) за одне засідання. Та й соціальна обстановка у США після початку заворушень у Каліфорнії є максимально нестабільною.

Тому цього разу до пресконференції Джерома Пауелла щодо бачення американським регулятором ситуації у світі та стану економіки США буде прикута ще більша увага всіх без винятку інвесторів.

Мій прогноз: ФРС зменшить свої ставки максимум на 0,25−0,5% річних, але не на радикальні 1%, як хотів би Дональд Трамп. Щобільше, після останніх даних щодо ринку праці в США та інфляції ще не факт, що Федрезерв взагалі не продовжить тримати ситуацію зі ставками «на паузі», мотивуючи це загрозою запровадження підвищених мит Трампом і дій у відповідь країн, яких це торкнеться.

У результаті напруга навколо рішення ФРС щодо ставок може призвести до серйозних ралі для пари євро/долар до оголошення результатів засідання регулятора, тобто до вечора 18 червня. І для України, попри наш дуже зарегульований Нацбанком валютний ринок, це також може спричинити стрибки курсу євро щодо гривні в межах 40−60 копійок на євро з 16 до 18 червня.

Перейдемо до внутрішніх подій. Поки що не закрито питання щодо джерел фінансування додаткових витрат на оборону в межах 200−400 млрд гривень. Ця тема вже обговорюється у кулуарах Верховної Ради та профільних комітетах, про що періодично повідомляють їхні представники. Голова Нацбанку Андрій Пишний на останній пресконференції НБУ за підсумками засідання щодо облікової ставки повідомив, що цю потребу фінансування армії буде закрито неемісійним шляхом.

У принципі, уряд і Нацбанк (якщо вони діятимуть узгоджено) мають можливість закрити ці оборонні потреби. Тут головне, щоб це сталося справді без потрясінь для нашого валютного ринку. А не «викотилося» до Верховної Ради в останній момент, як це часто буває із черговими «пожежними» рішеннями влади. Доки алгоритм виконання цього завдання не буде схвалений усіма учасниками процесу і не буде реально закрито саме питання, це також психологічно впливатиме на учасників нашого валютного ринку.

Цього тижня пройде основна частина платежів бізнесу з розрахунків із бюджетом. Це зазвичай позитивний чинник для гривні, оскільки стимулює експортерів до активнішого розпродажу валютного виторгу на тлі меншої можливості у імпортерів з купівлі валюти. У подібній ситуації Нацбанк за грамотного використання кон'юнктури ринку може з меншими витратами ЗВР вирішувати завдання щодо згладжування коливань курсу долара, а опосередковано — і євро щодо гривні.

Вже традиційно, психологічно на поведінку всіх учасників валютного ринку впливатиме обстановка на фронтах, де зараз рф намагається максимально загострити ситуацію, а також масштаби обстрілів агресором української цивільної інфраструктури.

Негативно для гривні працює інформація про підготовку до наступного опалювального сезону: наразі сховища газу заповнені значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. Оцінки обсягів дефіциту газу відрізняються, але здебільшого експерти говорять про 4−5 млрд кубометрів газу, дефіцит яких можна покрити лише за рахунок імпорту. На одній із пресконференцій Президент Володимир Зеленський повідомив, що на закупівлю газу Україні знадобиться 1 млрд, хоча не уточнив, про які обсяги йдеться.

У будь-якому разі, газові компанії купуватимуть під закупівлю палива валюту, що також тиснутиме на курс і вплине на обсяги ЗВР. Адже навіть якщо Нацбанк адресно продасть необхідний обсяг валюти цим компаніям, це однаково знизить обсяг золотовалютних резервів України, що завжди погано для нацвалюти, особливо в умовах війни.

Тож цей тиждень за рахунок безлічі зовнішніх і внутрішніх чинників буде складним. Щоб тримати ситуацію на українському валютному ринку під повним контролем за доларом і хоча б частково нівелювати зовнішні виклики зі стрибків курсу євро, Нацбанк продовжить бути присутніми на торгах практично щодня. Валютні ресурси для цього він зараз має, і регулятор навряд чи допустить значні коливання курсу гривні хоча б щодо долара, залишаючи всі наслідки світових катаклізмів на відкуп коливань гривні щодо євро.

Прогноз курсу долара та євро на 16−20 червня

Міжбанк

Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом цього тижня перебуватимуть в межах від $145 млн до $220 млн.

НБУ активно і, головне, оперативно продаватиме долар на торгах практично щодня, щоб максимально згладжувати коливання котирувань на нашому міжбанку.

За моїми розрахунками, для цього йому буде достатньо здійснювати щоденні інтервенції з продажу долара в межах від $65−80 млн до $90−110 млн, залежно від активності на ринку покупців валюти. «Найважчими» для ринку цього тижня будуть 17 червня і 18 червня, період перед і під час засідання ФРС щодо відсоткових ставок.

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,143 до 1,163 долара за євро. Котирування безготівкового долара на міжбанку 16−20 червня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,25 до 41,75 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 47,14 до 48,56 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 30 копійок як за доларом, так і за євро. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 15−20 копійок за обома валютами.

За значних коливань пари євро/долар на міжнародних ринках і, відповідно, курсу євро щодо гривні на нашому міжбанку обмінники фінкомпаній та банки оперативно змінюватимуть протягом дня свої цінники купівлі та продажу готівкової валюти.

Якщо на зовнішніх ринках щось піде «не так», то українські обмінники відреагують на це традиційним розширенням спреду між купівлею та продажем євровалюти в межах коридору до 40−70 копійок на євро. «Найжадібніші» обмінники в цей момент можуть виставляти спред за євро в межах і до 1 гривні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,90 до 48,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 47,10 до 48,70 гривень.

Виходячи із ситуації, що склалася, євровалюта цього тижня знову буде головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку. Особливо 17 та 18 червня.