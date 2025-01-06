Прогноз курсу долара та євро на 6-10 січня: спекулянти націлилися на 43 грн/$

Новорічні свята для валютного ринку минули майже непомітно: торги на міжбанку велися навіть 31 грудня та 1 січня. А основні його «візитки» плавно перекочували у 2025 рік. Тепер докладніше про те, яка ситуація складеться на валютному ринку цього тижня.

Вирішальних чинників, які продовжать визначати курсову траєкторію, декілька:

Повна залежність курсового тренду міжбанку від поведінки Нацбанку на торгах та дій трьох-чотирьох десятків найбільших гравців. Причому частка держструктур як загалом у банківській системі, так і в частині основних покупців валюти на торгах залишається значною. А цінники інтервенцій НБУ здатні як згладжувати валютні коливання, так іноді й підтримувати курсовий тренд, що складається. Останнім часом Нацбанку доводиться дедалі активніше витрачати золотовалютні резерви для підтримки курсу гривні та усунення диспропорцій попиту та пропозиції на ринку.

Валютні інтервенції НБУ

У грудні обсяги інтервенцій Нацбанку досягли рекордних $5,284 млрд. А загалом за 2024 рік на міжбанківському валютному ринку НБУ продав $34,95 млрд, а купив лише близько $126 млн.

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Активне скуповування валюти населенням, яке опосередковано відкачує з валютного міжбанку значну частину ресурсів на карткові рахунки громадян та в їх гаманці у вигляді валютного нала.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

Зараз сальдо з продажу/купівлі стабільно закріпилося понад щомісячні $1 млрд, що дуже суттєво для нашого ринку.

Значна сума гривневої надліквідності банків зосереджена у депозитних сертифікатах Нацбанку та ОВДП.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

З одного боку, кошти банків та клієнтів, вкладені в ОВДП, підстраховують державу та дають можливість неемісійним шляхом закривати дефіцит бюджету, у тому числі й для фінансування військових видатків. Це корисно для курсу нацвалюти на міжбанку.

З іншого боку, ті майже 0,5 трлн гривень, які банки розміщують у депсертифікати, могли б ефективніше працювати на економіку, якби вкладалися фінустановами в кредити реальному сектору. Це, зі свого боку, могло стимулювати створення робочих місць, збільшення податкових надходжень, а також грало б на зміцнення стабільності та товарну наповнюваність гривні, що позначалося б зрештою і на курсі нацвалюти на валютному ринку.

Збереження досить великої частки валютних вкладів у банках України. За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб, на 1 листопада 2024 року у банках зберігалося близько 1 трлн 332 млрд гривень в еквіваленті. З них понад третини вкладів у жовтні 2024 року (35,8%) були у доларах та євро. З одного боку, дуже добре, що ці кошти знаходяться не «під матрацем», але з іншого — частка валютних вкладів є істотною, що загрожує диспропорціями на валютному ринку. Особливо у періоди активних політичних, військових чи економічних потрясінь в Україні.

Ось щонайменше 4 чинники, які матимуть вирішальний вплив на український валютний ринок і цього тижня. Крім того, населення продовжить активно затарюватися валютою у вигляді кешу чи собі на картки в межах лімітів, встановлених Нацбанком. Це опосередковано збільшить попит на ВКВ і на міжбанківському ринку, за моїми розрахунками, в межах щоденних $15−40 млн додатково.

Та й бізнес вже остаточно увійде до робочого ритму після закінчення попереднього року, що також додасть обсягів операцій на торгах. За моїми прогнозами, щоденні обсяги угод за системою Блумберг цього тижня перебуватимуть у межах $160 млн — 250 млн грн.

Найактивнішими на міжбанку будуть дні з 7 до 9 січня. Для покриття дефіциту долара на міжбанку Нацбанку доведеться бути присутнім на ринку практично щодня і витратити на підтримку гривні на торгах та згладжування курсових коливань від $850 млн до $1,29 млрд.

Крім того, держава ще продовжує закривати борги перед своїми контрагентами за підсумками минулого року. Відповідно, до банківської системи все ще надходить гривня. Її отримувачі продовжать цього тижня купувати валюту для розрахунків зі своїми іноземними партнерами. Це посилить тиск на курс міжбанку.

До негативних чинників, які опосередковано впливатимуть на поведінку учасників валютного ринку, можна віднести зростання цін на товари та послуги в Україні, що прискорилося. Це психологічно працює проти гривні, оскільки частина малого та середнього бізнесу, не говорячи вже про населення, вважають купівлю валюти варіантом страхування від інфляційних процесів у країні.

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Із зовнішніх чинників, що впливають на поведінку курсу в Україні, можна виділити надходження міжнародної фінансової допомоги. Нагадаю, що у 2024 році до бюджету надійшло $41,7 млрд зовнішнього фінансування, із яких грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили близько $12,6 млрд, або 30% від загального обсягу отриманих коштів.

За словами наших західних партнерів, та ж тенденція збережеться і у 2025 році. Саме тому чиновники НБУ розраховують на вихід ЗВР України найближчим часом на рівень $41−43 млрд після його нещодавньої низхідної динаміки. А зростання валютних резервів завжди позитивно впливає на позиції гривні на ринку та дає регулятору більше можливостей для маневру.

Також залишається важливою поведінка пари євро/долар на світовому ринку, що негайно позначається на курсі євро щодо гривні. Нещодавно євровалюта просіла нижче за психологічно важливий рівень у 1,03 долара за євро і зараз проходить «промацування» гравцями та світовими спекулянтами потенціалу просідання євро до рівнів близько 1,02 доларів за євро.

Графік євро/долар на момент написання статті

До традиційних чинників, які впливають настрої учасників валютних торгів за умов війни, варто додати обстановку на фронтах, і навіть стан критичної та енергетичної інфраструктури України після чергових обстрілів рф.

У будь-якому разі, поки що Нацбанку знову доведеться щодня грати роль головного гравця на нашому валютному ринку, і зараз він має всі необхідні можливості для утримання ситуації на валютному ринку під повним контролем.

Прогноз курсу долара та євро на 6−10 січня

Міжбанк

НБУ практично щодня проводитиме інтервенції з продажу долара на торгах, щоб вирівнювати попит та пропозицію на міжбанку. Попит на валюту майже постійно перевищуватиме її пропозицію на ринку.

На період із 6 до 10 січня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,022 до 1,036 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,95 до 42,35 гривень. Відповідно, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,87 до 43,87 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок та за євро в межах від 20 до 40 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 41,80 до 42,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,90 до 42,65 гривень.

Проте, з огляду на зростання попиту на валюту, частина обмінників спробують зіграти «на підвищення» аж до рівня курсу продажу долара в межах 43 гривні. Основне питання для них полягатиме в тому, як на такі спроби реагуватиме населення. Якщо громадяни почнуть скуповувати долар і за 43 гривні, то фінансисти цим негайно скористаються і закріплять цей рівень цінників.

Якщо на такому рівні котирувань попит із боку покупців валюти значно знизиться, власники обмінників знову почнуть промацувати максимально можливий рівень продажу долара, щоб отримувати дохід як за рахунок підвищення цінників продажу, так і за рахунок обсягів валютообмінних операцій.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,05 до 44,60 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вужчим — від 43,40 до 44,35 грн.

При цьому теж варто враховувати: якщо тестування рівня продажу долара в 43 гривні пройде успішно, то власники обмінників спробують підвищити котирування і за євро до тих меж, які будуть здатні «перетравити» потенційні покупці валюти з поправкою на актуальне співвідношення пари євро/долар на зовнішніх ринках та поточний курс долара щодо гривні в Україні.