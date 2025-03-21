«ЄС планує виділяти Україні по 1 мільярду євро на місяць за рахунок заморожених російських активів»

Євросоюз планує до листопада надавати Україні по 1 млрд євро на місяць у межах механізму ERA, за яким кредитні кошти будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених активів рф. Про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, у грудні 2025 року ЄС планує передати Україні останні 6 млрд євро за програмою ERA одним траншем.

«Враховуючи, що потребу у фінансуванні на цей рік покрито, ми в певному сенсі переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні. Отже, вже з прицілом на наступний рік», — сказав він журналістам на пресконференції в четвер за результатами свого візиту до Києва.

Домбровскіс уточнив, що загалом на 2025 рік ЄС планує виділити Україні 30,5 млрд євро, зокрема 12,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility та 18 млрд євро за механізмом ERA, з яких перші 3 млрд євро було виділено в січні і ще 1 млрд євро у цей четвер.

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«Що стосується Ukraine Facility, то наступна виплата запланована в розмірі 4,5 млрд євро на квітень», — додав він.

Єврокомісар нагадав, що виділення фінансування Ukraine Facility прив’язано до виконання реформ та законодавчої роботи, прописаних у Плані України, і це питання він обговорював під час візиту в Київ, у тому числі й у Верховній Раді.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 грудня до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Із них 1,5 млрд євро — грант.