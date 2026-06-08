Небезпечний тиждень для євровалюти: чого чекати від курсу долара та євро у світі та в Україні

Цей тиждень, як і вся друга декада червня, обіцяє стати дуже спекотним на світовому ринку. І це негайно позначатиметься на українському міжбанку та цінниках в обмінниках . Надто вже багато важливих подій у геополітиці, світовій та вітчизняній економіці відбудеться у цей період.

Серед міжнародних подій варто особливо виділити засідання ЄЦБ 11 червня та ФРС США 17 червня. На тлі періодичних загострень ситуації на Близькому Сході, часткового блокування Ормузької протоки, що зберігається, і реальної загрози нових військових зіткнень в цьому регіоні, ціни на енергоносії лихоманить, нафта марки BRENT то знову злітає понад $100, то просідає до позначок близько $92−95.

Причому головний негатив для світової економіки в тому, що, навіть у період ситуативних просідань нафтових цінників, вони не опускаються нижче за $89−90 за барель, тобто перебувають значно вище за рівні, які фіксувалися до війни на Близькому Сході. Це для більшості великих світових інвесторів говорить про збереження періоду «дорогої нафти».

Графік цін на нафту марки BRENT

Дорогі енергоносії та подорожчання логістики можуть спровокувати черговий виток інфляції у США та Європі вже найближчим часом.

У ЄС річне зростання споживчих цін вже перевищило 2%-вий таргет європейського регулятора, тому в ЄЦБ всерйоз заговорили про можливе підвищення ставок.

Схожа ситуація і в Штатах, що може змусити обох регуляторів змінити свою грошово-кредитну політику та почати підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію. Це чудова новина для спекулянтів цього тижня, тому що дозволяє їм почати розгойдувати пару євро/долар вже перед засіданням ЄЦБ на інтризі — чи готовий Європейський центральний банк вже зараз підвищити ставки і спрацювати на випередження, чи готовий чекати ще місяць-другий, сподіваючись на розв'язання ситуації на Близькому Сході та зниження цін на енергоносії.

Інтрига навколо рішень щодо ставок ЄЦБ і ФРС США, що зберігається, неминуче призведе до того, що десь із середини цього робочого тижня волатильність за парою євро/долар почне зростати, що позначиться і на курсі євро в Україні.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 8 до 12 червня — коридор від 1,15 до 1,174 долара за євро з поступовим зростанням волатильності з 10−11 червня у розмірі щоденних стрибків пари в межах «плюс-мінус» 0,4−0,9 цента на євро. Для України це означає щоденні коливання міжбанку за євровалютою від 17 до 40 копійок на євро. А для нашого ринку це вже суттєві стрибки котирувань євровалюти. На подібну поведінку міжбанку змушений буде реагувати і готівковий ринок — як розширенням спредів між купівлею та продажем євро, так і частою зміною цінників обмінників протягом дня, залежно від ситуації на торгах.

Таким чином, дні перед і під час засідання ЄЦБ та реакція на це світових ринків — найнебезпечніші періоди для курсу євро щодо гривні в Україні цього тижня. А якщо керівництво ЄЦБ під час своїх коментарів щодо ситуації на світових ринках та пояснення прийнятого рішення ще й згустить барви, стрибки пари євро/долар 11 червня можуть зрости навіть до 1 центу на євро, тобто до приблизно 44−45 копійок на євро в Україні.

Не дасть нудьгувати світовому ринку і президент США Дональд Трамп. Днями він висунув нові ідеї щодо підвищення торговельних мит на 10% та 12,5% на товари приблизно 60 країн, включаючи ЄС, Канаду, Мексику, Китай, Індію, Японію та Південну Корею. Підставою для такого рішення може стати той факт, що ці країни, які, на думку Штатів, не змогли обмежити торгівлю товарами, виробленими з використанням примусової праці. Чим закінчиться ця ініціатива американського президента — ще не зрозуміло, але нерви світовим інвесторам вона зіпсує у будь-якому разі.

Читайте також: Скільки насправді коштує США політика Трампа

Серед українських подій, які вплинуть на поведінку нашого валютного ринку, варто відзначити наближення засідання Правління Нацбанку щодо грошово-кредитної політики, яке відбудеться 18 червня.

Ситуація з інфляцією залишається дуже складною. З одного боку, літнє зниження цін на овочі спрацює проти подальшого прискорення зростання цін. З іншого боку, зростання комунальних тарифів, прискорення темпів промислової інфляції, просідання курсу гривні щодо долара та євро, а також дорогі енергоносії є небезпечним міксом проблем.

На момент написання статті дані Держстату щодо інфляції за травень відсутні (вони з'являться до 10 червня). Але проблема вочевидь наростає. Нагадаю, що станом на початок травня річна інфляція становила 8,6%, а у квітні ціни зросли на 1,4%. За такої негативної динаміки інфляційних процесів облікову ставку Нацбанку треба підвищувати, щоб зберегти привабливість гривневих інструментів для населення та бізнесу та протистояти тиску на курс гривні на валютному ринку.

Але та ж промислова інфляція в Україні (індекс цін виробників) пробила позначку 40% у річному вимірі, значно перевищивши темпи споживчої інфляції. Основними драйверами різкого подорожчання промислового виробництва стали зростаючі витрати бізнесу, напружена логістична, енергетична ситуація та проблеми на ринку праці, коли роботодавці, щоб не втратити співробітників, змушені підвищувати зарплати, що прямо б'є по фінансових результатах бізнесу. І на більшість цих викликів Нацбанк лише своїми монетарними рішеннями вплинути не може.

Читайте також: Економіка України: коли ми побачимо її покращення

Таким чином, НБУ 18 числа треба приймати нелегке рішення. Найімовірніше, посадовці все ж таки зважаться на підвищення ставки з чинних зараз 15% до 15,5−16% річних.

Інтрига для українського ринку найближчих днів — чи наважиться Нацбанк на зміну грошово-кредитної політики та зміну тренду зі зниження облікової ставки на її зростання. Ця інтрига також вплине на поведінку українського фондового та валютного ринків.

Крім того, важливою буде і реакція ринку на просідання золотовалютних резервів Нацбанку відразу майже на $2,5 млрд.

Всі основні гравці українського валютного ринку розуміють, що поки що, за рахунок міжнародної фінансової допомоги, що надходить, гривні навіть таке просідання резервів не загрожує суттєвим обвалом. Але подібні новини все ж таки психологічно формують девальваційний тренд на ринку і це робить кроки Нацбанку щодо підтримки гривні на міжбанку ще важливішими.

Ситуація залишається під повним контролем НБУ, але потребує постійної присутності на ринку. При цьому Нацбанк має всі необхідні валютні ресурси для утримання курсу долара і опосередковано євро в допустимому для регулятора курсовому коридорі.

За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на валютному міжбанку НБУ доведеться за період із 8 до 12 червня витратити із золотовалютних резервів близько від $720 млн до $900 млн. А самі щоденні обсяги операцій на міжбанку, зареєстровані за системою Блумберг, становитимуть, за моїм прогнозом, у цей період від $210 млн до $290 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 червня

Міжбанк

Прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку — від 1,15 до 1,174 долара за євро, коридор безготівкового долара на торгах у цей період перебуватиме в межах від 44,00 до 44,70 гривень. У цьому разі, за рахунок активних дій НБУ щодо згладжування стрибків курсу долара та опосередкованого євро, за моїми розрахунками, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,10 до 52 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 30 копійок, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок. На готівковому ринку євро знову буде головним інструментом для спекуляцій, оскільки розкид цінників купівлі та продажу євровалюти у різних банках та мережах обмінників буде суттєвим.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,90 до 44,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,95 до 44,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51 до 52,20 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,10 до 52,15 гривень.