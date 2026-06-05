Економіка України: коли ми побачимо її покращення

Незважаючи на затяжний характер війни, внутрішні протиріччя та зовнішні негаразди — українська економіка у 2026 році залишається в зоні надзвичайно складної рівноваги. І хоча катастрофічного обвалу не всідбувається, але й значного росту громадяни не відчувають. Коли на нього можна очікувати, в колонці для Главком розповів завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин .

Прогнози стали обережнішими

Чи варто робити будь-які прогнози під час війни? Звичайно, що це питання не однозначне. Порівняння прогнозів Уряду, НБУ та МВФ показує, що економічні очікування на 2026 рік залишаються стриманими. За різними оцінками, реальне зростання ВВП України у 2026 році прогнозується в межах приблизно 1,3−2,5%. Зокрема, прогноз НБУ становить 1,3%, оновлений прогноз Мінекономіки — 1,6%, а МВФ оцінює можливий діапазон у 1,8−2,5%.

Для країни, яка втратила значну частину економічного потенціалу через війну, такі темпи є недостатніми для повноцінного відновлення. Але проблема полягає не лише у цифрах зростання. Значно важливіше те, що українська економіка досі не повернулася до довоєнної бази. За різними оцінками — реальний ВВП нині становить близько 79% від рівня 2021 року. Тобто навіть позитивна динаміка у 2026−2027 роках означатиме не новий етап розвитку, а лише часткове відновлення втраченого потенціалу.

2026 рік: зростання буде, але слабке

За січень-квітень 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,2% до відповідного періоду минулого року. Це особливо важливо, оскільки бюджетний прогноз передбачав зростання економіки на 2,4%. Отже, фактична динаміка початку року виявилася слабшою за очікування. Серед головних причин слабкого зростання — руйнування енергетичної інфраструктури, низький рівень інвестицій, дефіцит трудових ресурсів, спад у цивільних галузях та жорстка монетарна політика. Це означає, що економіка стикається не з тимчасовим уповільненням, а зі структурними обмеженнями, які неможливо подолати лише за рахунок бюджетних витрат або міжнародної допомоги. Але є і певні позитивні сигнали є: відновлення в окремих сегментах сільського господарства, харчової промисловості, металургії, транспорту, зростання оборонно-промислового комплексу та торгівлі. Однак ці позитивні тенденції поки що не формують широкої хвилі економічного зростання.

У 2026 році покращення може проявлятися фрагментарно через зростання зарплат, активізації окремих секторів, збільшенні оборонного виробництва, частковому відновленні експорту та підтримці споживчого попиту. Проте це не означатиме повноцінного економічного оздоровлення. За прогнозами, середня номінальна зарплата у 2026 році може зрости приблизно на 16−20,6%, а реальна — на 5,1−11,6% залежно від оцінки різних інституцій. Це може створити відчуття певного покращення для частини домогосподарств. Але зростання зарплат відбувається на фоні дефіциту кадрів, інфляційного тиску та низької продуктивності, тому не завжди означає реальне посилення економіки.

Інфляція також залишатиметься помітною. На 2026 рік прогнози інфляції коливаються від 7,5% до 9,9%. У квітні 2026 року вона вже становила 8,6% рік до року, а ціни промислових виробників зросли на понад 40%. Це створює ризик подальшого перенесення виробничих витрат у споживчі ціни. Тому покращення у 2026 році, якщо воно й буде, матиме обмежений характер. Воно може відчуватися у вигляді стабілізації доходів, збереження курсової керованості, часткової активізації бізнесу. Але широкого економічного підйому, який би змінив якість життя більшості громадян, у 2026 році очікувати передчасно.

Найбільший ризик — зовнішній сектор

Одним із найслабших місць економіки залишається зовнішня торгівля. За п’ять місяців 2026 року імпорт товарів зріс майже на 30%, тоді як експорт — лише на 4%. Торговий дефіцит за цей період досяг 23 млрд доларів, тоді як роком раніше становив близько 15 млрд доларів. Це означає, що українська економіка дедалі більше імпортує — енергоносії, обладнання, військові та технологічні товари, будівельні матеріали, електроапаратуру. Частина цього імпорту є необхідною для війни, відновлення енергетики та оборони. Але проблема в тому, що він не компенсується достатнім зростанням експорту.

За таких умов курсова стабільність значною мірою залежить від валютних інтервенцій НБУ та міжнародної допомоги. За січень-травень 2026 року валютні інтервенції НБУ становили 18,3 млрд доларів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У річному вимірі обсяг інтервенцій може сягати близько 40 млрд доларів. Отже, нинішня валютна стабільність є дорогою і залежною. Вона не може бути довгостроковою заміною розвитку експорту, локалізації виробництва та припливу інвестицій.

Зовнішня допомога та бюджетна стабільність

Бюджетна система України у 2026 році залишається напруженою. Видатки державного бюджету становлять понад 60% ВВП, а близько третини видатків покривається за рахунок зовнішньої допомоги. Дефіцит державного бюджету без грантів за останні 12 місяців становить близько 24% ВВП, що суттєво вище від параметра, закладеного у бюджеті на 2026 рік — 18,8% ВВП. Це означає, що бюджет виконує ключову стабілізаційну функцію, але його модель залишається вкрай залежною від міжнародного фінансування.

Державний борг на кінець квітня 2026 року досяг 102,9% ВВП. Формально це ще нижче граничного рівня, визначеного бюджетом на 2026 рік, але сама боргова динаміка створює серйозні ризики для майбутніх років. Покращення бюджетної ситуації можливе лише тоді, коли зростатиме внутрішня податкова база — тобто виробництво, експорт, зайнятість, прибутки підприємств, інвестиції. Без цього бюджет залишатиметься не стільки інструментом розвитку, скільки механізмом підтримання життєздатності держави.

Що страимує інвестиційне відновлення

Одним із ключових внутрішніх обмежень залишається висока вартість грошей. Облікова ставка НБУ становить 15%, тоді як інфляція — 8,6%. Реальна облікова ставка, за мінусом інфляції, становить близько 6,4%. Для економіки, яка потребує відбудови, інвестицій, доступного кредиту та модернізації, це надто жорсткий режим. Рівень банківського кредитування економіки становить лише 14% ВВП, а працюючі гривневі кредити — близько 10% ВВП.

Це надзвичайно низький показник для країни, яка має фінансувати відбудову, енергетичну автономію, оборонне виробництво, малий і середній бізнес. У результаті кредитування дедалі більше тримається на пільгових державних програмах. Обсяг пільгових кредитів уже перевищує 200 млрд грн і становить близько чверті портфеля працюючих кредитів банків. Це свідчить, що нормальний кредитний механізм не працює належним чином, а держава змушена компенсувати те, що мала б забезпечувати раціональна фінансова система.

Коли можливе реальне покращення?

Найбільш реалістичний сценарій виглядає так. У 2026 році можна очікувати лише часткового покращення — за умови збереження міжнародної допомоги, контрольованої інфляції, відносної курсової стабільності та поступового відновлення окремих секторів. Але це буде не прорив, а стабілізація на низькій базі. У 2027 році шанси на відчутніше покращення зростають. Прогнози на 2027 рік є помітно оптимістичнішими: Мінекономіки очікує зростання реального ВВП на 4,5%, НБУ — на 2,8%, МВФ — на 3,5%.

Тобто саме 2027 рік може стати першим роком більш помітного економічного відновлення, але лише за умови, що не погіршиться безпекова ситуація, збережеться зовнішнє фінансування і почнеться реальна активізація інвестицій. Однак навіть у 2027 році не варто очікувати автоматичного економічного дива. Відновлення буде залежати не лише від закінчення або зниження інтенсивності війни, а й від якості внутрішньої економічної політики.