Попит на валюту на міжбанку зростає: після відкриття на 41,49 грн/$ курс долара спустився на 41,46 грн/$

Валютні торги на міжбанку сьогодні, 6 листопада, стартували о 10 годині з активних покупок долара . За першу годину торгів на майданчику Bloomberg придбали вже $102 млн, для порівняння — минулої середи, 30 жовтня, за перші півтори години там же наторгували лише $51 млн. Відчувався підвищений валютний попит.

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Що відбувається на міжбанку

Якщо вчора, 5 листопада, остання угода на Bloomberg була укладена на 41,47 грн/$, то перша сьогодні відбулася по 41,4949 грн/$ на покупці півмільйона доларів.

Ранковий робочий діапазон на міжбанківських торгах — 41,47−41,49 грн/$. А максимальний цінник пропозиції на продажі сягав 41,55 грн/$ — на ньому не було реальних угод, але він відображав настрої/бажання спекулянтів.

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Проте цей цінник протримався недовго: до 11 години ціни реальних угод відходили з 41,49 грн/$ на 41,43 грн/$ і піднімалися до 41,50 грн/$, але після встановилися в робочих рамках 41,47−41, 48 грн/$.

Валютні продажі йшли досить активно і можна не сумніватися у підтримці ринку інтервенціями Національного банку. При цьому було помітно бажання регулятора стримати зростання котирувань і не допустити ажіотажу на торгах, який міг би провокувати психологічний фактор після президентських виборів у США.

Після полудня діапазон котирувань на Bloomberg знизивс до 41,45−41,4650 грн/$. Багато продажів відбувалося по 41,43−41,45 грн/$, а ближче до обіду більшість угод укладалося на 41,46 грн/$. А максимальна (спекулятивна) ціна пропозиції відійшла з 41,55 грн/$ до 41,52 грн/$. Обсяг угод досяг $140,1 млн.

Станом на 12 годину Національний банк зафіксував свій довідковий курс на рівні 41,4583 грн/$.

Офіційний курс НБУ на 6 листопада — 41,4375 грн/$. Учора загальний обсяг торгів на Bloomberg становив $190,5 млн.

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