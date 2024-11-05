Долар, євро, юань: як змінилася їх роль, і чи загрожує щось пануванню «бакса»

Днями світові ЗМІ облетіла інформація, що начебто євро втратив свої позиції в міжнародній торгівлі. Публікація відбулася з посиланням на міжнародну міжбанківську систему передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

За даними інформаційних агентств: «Частка долара США в глобальних платежах досягла 49%, що є найвищим показником за останні 12 років, згідно з даними SWIFT. За останні два роки використання долара США в міжнародних платіжних операціях зросло на 9 відсоткових пунктів.

Водночас частка євро впала з 39% до 21%, що є найнижчим показником за останнє десятиліття. Натомість використання китайського юаня зросло з 2% у 2023 році до наразі 5%". Тож, будемо розбиратися: чи дійсно євро стає менш популярною у світі валютою, а популярність долара зростає.

Статистика SWIFT та її підводні каменюки

Якщо розглянути офіційні дані SWIFT за валютною структурою платежів за вересень 2024 року, порівнюючи з вереснем 2022 року, то видно, що частка долара зросла, а євро — суттєво знизилась. Цікаво, що одночасно зросли частки британського фунту, японської єни, юаня, канадського і австралійського долара. При аналізі графіку 1 може скластися враження, що євро втрачає позиції у міжнародній торгівлі на користь всіх інших валют. Насправді ж, така інтерпретація графіка 1 є невірною, і ось чому.

Падіння частки євро в загальній кількості платіжних повідомлень, якими обмінюються через SWIFT, збіглося з великою зміною інфраструктури в Європі та з переходом на новий стандарт повідомлень SWIFT. 20 березня 2023 року в ЄС запустили свою консолідовану платформу T2-T2S — нову керовану центральним банком магістральну інфраструктуру для євро, яка підвищила ефективність управління ліквідністю та платіжних практик, дозволяючи учасникам оптимізувати свою платіжну діяльність.

Водночас фінансові установи на євроринку також перейшли від застарілого стандарту повідомлень (MT) до нового стандарту повідомлень ISO 20022 (pacs) у мережі SWIFT. Ця зміна підтримує більшу сумісність, пряму обробку та детальнішу класифікацію фінансових даних. Обидві зміни вплинули на статистику SWIFT за платежами у євро.

Ефект від змін технічного характеру у першій половині 2023 року добре видно на графіку 2, саме у розрізі частки євро у валютній структурі платежів SWIFT.

В ЄЦБ, за підсумками 2023 року, офіційно заперечують зниження ролі євро у глобальній системі платежів і наводять статистику за T2-T2S, яка свідчить, що зміни ролі євро в розрахунках були менш суттєвими, ніж показує статистика SWIFT.

Альтернативний метод

Найкраще спостерігати за динамікою популярності валют на світовій арені можна за валютною структурою міжнародних резервів центральних банків, яку щоквартально розраховує МВФ. Але й тут є певні нюанси правильного сприйняття статистики.

По-перше, рекомендована валютна структура міжнародних резервів центрального банку має відповідати валютній структурі зовнішньої торгівлі країни. З цього правила бувають виключення, але загалом валютна структура міжнародних резервів центральних банків має відображати популярність валют у торгівлі.

По-друге, оскільки для долару США емісійним центром є ФРС, а для євро таким є ЄЦБ, то вони не тримають резерви у своїх валютах. ФРС та ЄЦБ просто немає сенсу це робити, оскільки вони самі є емітентами цих валют.

Фактично це означає, що валютна структура глобальних резервів не повною мірою відображає показники двох найбільших економік світу. Цей парадокс має враховуватись при сприйнятті даних МВФ на графіку 3.

А дані МВФ свідчать, що за 2 роки мало що змінилося. Щобільше, частка євро в міжнародних резервах центральних банків навіть трохи зросла: з 19,63% до 19,75%. Втім, з огляду на курсову різницю між доларом та євро за 2 роки та той факт, що статистика резервів ФРС і ЄЦБ у валютній структурі глобальних резервів не відображена повною мірою, то зміну на 1−2% я б взагалі не коментував.

Чому долар завжди буде доларом

Як би ви не інтерпретували глобальну статистику, частка долара коливається в межах 50−60%, євро — на рівні 20−25%, а славетний юань, про який так багато говорять, має частку всього 2−5%. За таких умов найближчі 10 років потіснити долар зі світового валютного Олімпу буде точно неможливо, і цьому є 3 причини:

Ефект світового еквіваленту обміну. Уявіть, що у вас є 20 торгових партнерів. Коли ви з цими партнерами розраховуєтесь 1−2 валютами, то торговий дисбаланс між партнерами ви просто не помічаєте. Якщо ж розрахунки перевести в 21 національну валюту, то там, де ви експортуватимете більше, ніж імпортуватимете, постане питання: як забрати різницю?

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Професійні економісти про цей ефект знали давно. Але на практиці всьому світу його чи не вперше наочно продемонстрували росіяни. Пам’ятаєте ситуацію, коли 40 млрд російських нафтодоларів у рупіях застрягли в Індії? Нагляднішої реклами долару придумати було неможливо. Саме роль світового еквіваленту обміну гарантує долару США лідерство в розрахунках, і події навколо рф тільки зміцнили його позиції, в принципі, як і позиції євро.

Наявність традиційного ціноутворення на сировинних ринках. Є групи товарів, ціни яких традиційно встановлюються в доларах США: нафта, золото, кольорові метали і т. д. КНДР, Іран, країни Африки та арабського світу зараз багато говорять про розрахунки за нафту в юанях.

Дійсно, такі транзакції є, але якщо придивитись до комерційних умов цих контрактів, то вони все одно орієнтуються на ціну нафти в доларах США, а розрахунок в юанях відбувається тільки для того, щоб обійти американські банки та санкції. Тож сплеск інтересу до юаню в SWIFT на 1−2% може означати просто зростання попиту на юань, як на валюту для транзакцій. А це означає, що після проведення платежів продавець все одно виходить з юанів у золото, або в твердіші валюти.

Реальний розмір економік ринків, що розвиваються, менший, ніж нам рекламують різні «аналітичні видання». Дійсно, за розміром ВВП за купівельною спроможністю економіка КНР виглядає дуже масштабною, але якщо вимірювати масштаб економіки за ВВП у поточних цінах за ринковим курсом долара щодо юаня, то номінальний розмір буде значно меншим.

Номінальний ВВП має куди більше значення для аналізу популярності валют, оскільки він впливає на масштаб банківської системи, фондового ринку тощо, і зрештою — на фінансові можливості уряду. Тому оті 2−5% частки юаня на світовому валютному ринку є об'єктивним відображенням його економічної ролі у світі.

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З такою незначною часткою юань не зможе претендувати на роль світового еквіваленту обміну та навіть на роль валюти № 2, якою зараз є євро. Юаню для такого лідерства потрібне десятиліття рясного зростання економіки КНР. Але чи відбудеться таке зростання?