Долар та євро стрімко дешевшали наприкінці січня: чого наразі чекати від валютного ринку

Український валютний ринок цього тижня повністю залежатиме від двох важливих тенденцій. Одна з них — суто зовнішня, на яку наша країна практично не впливає. А ось друга — це сукупність наших внутрішніх чинників, які диктують валютний курс в Україні.

Міжнародний чинник: чому говорити про паритет долара та євро поки що зарано

Наприкінці минулого тижня на світовому валютному ринку відшуміли пристрасті навколо рішень ФРС та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Ці події суттєво вплинули на поведінку пари євро/долар у світі та курс євро в Україні.

Євро/долар перед, під час та відразу після засідань ФРС та ЄЦБ

Міжбанківський курс євро в Україні минулого тижня

Готівковий курс євро в Україні минулого тижня

Нагадаю, що Федрезерв зберіг свої ставки на поточному рівні 4,25−4,5% річних, а ЄЦБ — знизив на 0,25% річних: тепер базова відсоткова ставка 2,9% річних, ставка за маржинальними кредитами 3,15%, і депозитна — 2,75% річних.

Таким чином, розрив між американськими та європейськими ключовими ставками збільшився. Це підвищує інтерес інвесторів до американських активів та знижує його до європейських. Це позначиться і на євровалюті, яка тепер перебуває під додатковим тиском.

Але євро, що дешевшає, може покращити торгові показники багатьох великих європейських компаній і пожвавити економіку Євросоюзу, на що і розраховує як сам ЄЦБ, так і основні країни-гравці країн Єврозони (особливо Німеччина, Франція та Італія).

Згадані рішення регуляторів вже були закладені до прогнозів аналітиків, тому не викликали на ринках особливих хвилювань. Інтрига залишалася у коментарях топчиновників Федрезерва та ЄЦБ щодо перспектив подальшого розвитку США та Європи. Але й ці коментарі виявилися досить спокійними та прогнозованими, що знижувало страх інвесторів перед невизначеністю на ринку. Здавалося б, традиційні ралі за парою євро/долар, які завжди супроводжують засідання американського та європейського регуляторів, за такого розвитку подій мали б досить швидко вщухнути.

Але тут втрутився «чинник Трампа»: президент розкритикував дії Федрезерва щодо стримування інфляції і пообіцяв своїми рішеннями заспокоїти ціни. Світовий ринок знову дезорієнтований: багато його учасників бояться, що Трамп зможе натиснути на ФРС, що на тлі інших масштабних пертурбацій у країні призведе до значних непередбачуваних перекосів на фінансовому ринку США і загалом на світовому фондовому ринку.

Проте основна частина інвесторів продовжать робити ставку на американську економіку, яка поки що демонструє кращі показники, ніж європейська. Водночас з метою диверсифікації активів та мінімізації ризиків інвестори почнуть все більше придивлятися і до досить дешевих на моменті європейських активів. А це означає, що говорити про паритет долара та євро з тенденцією на подальше сильне падіння євровалюти щодо долара вочевидь передчасно.

Щобільше, найближчі декілька тижнів на нас чекають нові ралі за парою євро/долар, пов'язані з публікаціями перших економічних показників американської економіки під керівництвом Дональда Трампа. І вони можуть суттєво здивувати ринки. Ралі за парою євро/долар неминуче позначатимуться і на курсі євро щодо гривні.

Товарообіг України з Євросоюзом швидко зростає і, відповідно, частка євро у наших зовнішньоекономічних розрахунках продовжить збільшуватися. Тому значні коливання євро щодо гривні стануть поганою новиною як для бізнесу, так і для Нацбанку, та уряду. Щоб не провокувати подальшого розкручування інфляції, Нацбанку доведеться дедалі більше уваги приділяти згладжуванню коливань на нашому ринку не лише за доларом, а й опосередковано за євро.

Щобільше, останні геополітичні зміни щодо обсягів американської допомоги всім країнам, у тому числі й нашій, дедалі більше посилюють акцент саме на європейській частині фінансової допомоги Україні, яка надходитиме в євро. А це означає, що НБУ та уряд змушені будуть все більше озиратися на ситуацію з європейською валютою як у світі, так і на нашому внутрішньому валютному ринку.

Поведінка населення, інтервенції НБУ та інші важливі внутрішні чинники

Внутрішні чинники, які впливатимуть на наш валютний ринок цього тижня:

Кошти, одержані компаніями в рамках бюджетних розрахунків наприкінці минулого року, бізнесом уже витрачені. Отже, додаткового тиску на курс гривні на міжбанку вже не мають, що позитивно для нацвалюти. Ця тенденція вже чітко проявилася наприкінці минулого тижня, коли гривня почала швидко зміцнюватися.

Нацбанк продовжить проводити свої інтервенції для підтримки курсу гривні на торгах, залишаючись головним продавцем долара на міжбанку, але обсяги інтервенцій зменшаться. За моїми прогнозами, цього тижня НБУ обійдеться вже продажами із ЗВР близько $680 млн — 830 млн для утримання курсу у прийнятному для себе коридорі.

3 лютого традиційно спрацює чинник першого робочого дня нового звітного періоду. Компанії підбиватимуть підсумки січня та визначатимуться зі своїми планами на новий місяць. Це завжди знижує активність на валютному міжбанку. Але вже з 4 лютого ринок увійде до свого звичного ритму. У понеділок, 3 лютого, я прогнозую за системою Блумберг щоденний обсяг операцій на торгах у межах до $150 млн — 190 млн, а з 4 лютого до 7 лютого — в межах від $165 млн до $240 млн.

У першій декаді лютого компаніям необхідні гривневі ресурси для розрахунку з персоналом за січень та закупівлі сировини та матеріалів на новий період. Це збільшить потребу в гривні у експортерів та простимулює їх активніше продавати валютний виторг на міжбанку. Одночасно зменшаться можливості імпортерів із купівлі валюти на торгах через низькі обсяги вільної гривні. Все це підстрахує нацвалюту на міжбанку та полегшить завдання Нацбанку зі згладжування ситуативних курсових коливань протягом торгових сесій.

Обсяги купівлі валюти населенням. Громадяни, як і раніше, купують більше валюти, ніж здають.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Прискорене зростання цін і невизначеність, що зберігається, змушують людей активно переводити свої гривневі заощадження у ВКВ. Населення продовжить купувати готівкову валюту та валюту на свої картки, та тримісячні валютні депозити в межах обмежень Нацбанку (до 50 тисяч гривень в еквіваленті на картку на місяць та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити).

Зараз — початок лютого. А це означає, що нацбанківські ліміти на щомісячну купівлю валюти у більшості громадян не вичерпані. І після отримання гривні у вигляді зарплати за січень багато хто купуватиме валюту на картки. Це опосередковано збільшить попит на долар та євро на міжбанку, оскільки банкам потрібно буде її відкуповувати для балансування своєї валютної позиції. Таким чином, тиск на готівковий та опосередковано на міжбанківський ринок цього тижня зросте та спрацює проти гривні.

Крім того, для забезпечення видачі громадянам валютних депозитів та валюти з карток банки будуть змушені й надалі активно завозити готівкову валюту. Це зменшує обсяги валютних коштів банків на їх коррахунках в іноземних банках, а також періодично змушує банки купувати валюту за гривню на торгах.

Нагадаю, лише за грудень 2024 року обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки завезли до України, становив $1,581 млрд, у листопаді це було $1,478 млрд. Здебільшого вона була ввезена під видачу валютних депозитів та валютообмінні операції клієнтів — тобто для забезпечення потреб готівкового ринку.

За моєю оцінкою, у лютому 2025 року в Україну буде ввезено ВКВ на суму не менше ніж $0,9−1,2 млрд.

За 2024 рік банки ввезли до України валюти на $15,938 млрд, із них готівкових доларів на $11,693 млрд (73,34% загальної суми), готівкових євро — на $4,208 млрд (26,4%). При цьому протягом року банки вивезли готівкову валюту на $1,311 млрд.

Таким чином, чисте ввезення готівкової валюти до України лише офіційними каналами через банки склало $14,627 млрд. Чинник активного скуповування валюти все більше впливає на загальний стан попиту на валютному ринку України та «тисне» на курс.

Ось головні міжнародні та внутрішні чинники, які робитимуть «курсову погоду» на нашому валютному ринку цього тижня.

Прогноз курсу долара та євро на 3−7 лютого

Міжбанк

НБУ практично щодня виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара, чим і утримає курс гривні у прийнятному для регулятора коридорі.

На період 3−7 лютого я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,033 до 1,048 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,50 до 41,95 грн. Тоді, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,86 до 43,96 грн.

Волатильність курсу євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку знову буде однією з характерних особливостей валютного ринку цього тижня.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 30 копійок, а за євро спред перебуватиме в ширших межах — від 20 до 50 копійок. У разі суттєвих коливань курсу євро на міжбанку готівковий ринок оперативно реагуватиме на це зміною своїх цінників в обмінниках протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,30 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,50 до 42,20 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42,80 до 44,30 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде значно вужчим — від 43,20 до 44,20 грн.