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17 жовтня 2024, 16:20

ЄЦБ знову знизив базову ставку — до 3,4%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення знизити базову ставку на 25 базисних пунктів — до 3,4% із 3,65%, випливає з пресрелізу регулятора. Ставка за маржинальними кредитами становитиме 3,65% (раніше — 3,9%), а депозитна ставка — 3,25% (раніше — 3,5%).

Європейський центральний банк (ЄЦБ) ухвалив рішення знизити базову ставку на 25 базисних пунктів — до 3,4% із 3,65%, випливає з пресрелізу регулятора.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Рішення про зниження ставки за депозитами ґрунтується на оновленій оцінці прогнозу інфляції, динаміки базової інфляції та сили трансмісії грошово-кредитної політики.

«Інформація про інфляцію, що надходить, показує, що процес дезінфляції йде за планом. На прогноз інфляції також впливають нещодавні зниження показників економічної активності. Тим часом умови фінансування залишаються обмежувальними», — зазначає Рада керуючих.

При цьому найближчими місяцями інфляція може зрости перед подальшим її зниженням до цільового рівня наступного року.

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«Внутрішня інфляція залишається високою, оскільки заробітна плата, як і раніше, зростає високими темпами», — йдеться в повідомленні ЄЦБ. Регулятор вказав на послаблення тиску у сфері витрат на робочу силу, але наголосив, що зарплати в єврозоні все ще зростають підвищеними темпами.

Рада керівників знову повторила, що сповнена рішучості забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокового цільового показника в 2%. ЄЦБ зберігатиме обмежувальний характер ставок стільки, скільки потрібно для досягнення цільового значення інфляції. Рада керівників не приймає він попередніх зобов'язань щодо конкретної траєкторії ставки.

Регулятор знову повідомив про дотримання плану скорочення свого портфеля паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Нагадаємо

Європейський центральний банк почав посилювати грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією із липня 2022 року. У червні 2024 року ЄЦБ почав знижувати ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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17 жовтня 2024, 17:35
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