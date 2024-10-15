Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків

Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Про це 14 жовтня повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

Рішення парламенту дозволить спочатку спікеру Верховної Ради, а потім президенту підписати законопроєкт.

«Я думаю, це буде найближчими днями. Закон набуває чинності з наступного дня після опублікування, «тому це як мінімум завтра-післязавтра», — прогнозує Железняк.

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Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.