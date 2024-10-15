Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Про це 14 жовтня повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
15 жовтня 2024, 8:10
Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків
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Що відомо
Рішення парламенту дозволить спочатку спікеру Верховної Ради, а потім президенту підписати законопроєкт.
«Я думаю, це буде найближчими днями. Закон набуває чинності з наступного дня після опублікування, «тому це як мінімум завтра-післязавтра», — прогнозує Железняк.
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Нагадаємо
10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Я уверен что на новых выборах зеленые проиграют в сухую. И к сожалению я почти уверен что проиграют они условному опзж.
схоже на те, що ким чен зе розуміє це, тому прострочений (бо Конституція не робить знижку на війну через котру не можна проводити вибори президента, там мова виключно про ВРУ), може продовжувати військовий стан до кінця свого життя, як монарх, бо де факто війна закінчиться тільки тоді, коли будуть повернуті кордони 91року, а це, на жаль, мало вірогідно.
Тому якщо, а швидше, коли, мова дійде до перемовин, війну заморозять, як це було з 2014 по 2022 рік, але це не буде означати закінчення військового стану, відкриття кордонів, припинення бусифікації, або припинення правового нігілізму нашої недовлади по оголошенню.
Або введуть щось типу «Через кордон після ВЛК та 3х місяців в учебці + штраф».
Бо наприклад я для себе вирішив, що якщо конфлікт заморозять, а кордони відкриють — моєї ноги і моєї сім'ї тут не буде.
І я думаю таких як я чимало. У моєму крузі людей багато хто так думає.