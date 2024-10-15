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15 жовтня 2024, 8:10

Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків

Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Про це 14 жовтня повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували законопроєкт № 11416-д про підвищення податків.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Рішення парламенту дозволить спочатку спікеру Верховної Ради, а потім президенту підписати законопроєкт.

«Я думаю, це буде найближчими днями. Закон набуває чинності з наступного дня після опублікування, «тому це як мінімум завтра-післязавтра», — прогнозує Железняк.

Читайте: Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

Нагадаємо

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Водночас депутати не проголосували правку, яка підвищувала військовий збір із доходів фізосіб та його запровадження для ФОПів. Не підтримав парламент і підвищення військового збору для військових, який залишився на рівні 1,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+73
Vadim531
Vadim531
15 жовтня 2024, 8:13
#
Краина мрий
+
+68
Strain
Strain
15 жовтня 2024, 8:27
#
Кто бы сомневался. Лично я не знаю ни единого человека из тех 70% кто бы остался при своём мнении о том что «прийдут зеленые спасут страну».
Я уверен что на новых выборах зеленые проиграют в сухую. И к сожалению я почти уверен что проиграют они условному опзж.
+
+60
SamBB
SamBB
15 жовтня 2024, 8:45
#
Будемо бачити кого виведуть в опоненти, станом на зараз немає партії яка б була їм конкурентом…і це капець як печально…
+
0
Я_ __
Я_ __
15 жовтня 2024, 9:32
#
Strain

схоже на те, що ким чен зе розуміє це, тому прострочений (бо Конституція не робить знижку на війну через котру не можна проводити вибори президента, там мова виключно про ВРУ), може продовжувати військовий стан до кінця свого життя, як монарх, бо де факто війна закінчиться тільки тоді, коли будуть повернуті кордони 91року, а це, на жаль, мало вірогідно.

Тому якщо, а швидше, коли, мова дійде до перемовин, війну заморозять, як це було з 2014 по 2022 рік, але це не буде означати закінчення військового стану, відкриття кордонів, припинення бусифікації, або припинення правового нігілізму нашої недовлади по оголошенню.
+
+41
Strain
Strain
15 жовтня 2024, 10:33
#
Я більше скажу. Я впевнений кородон не відкриють ще років 5 при будь якому розкладі подій.
Або введуть щось типу «Через кордон після ВЛК та 3х місяців в учебці + штраф».

Бо наприклад я для себе вирішив, що якщо конфлікт заморозять, а кордони відкриють — моєї ноги і моєї сім'ї тут не буде.

І я думаю таких як я чимало. У моєму крузі людей багато хто так думає.
+
+58
Illja
Illja
15 жовтня 2024, 8:57
#
Якби крали менше, то і не треба було би нічого підвищувать
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