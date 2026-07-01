Яка криптовалюта в українців улюблена та чому кожен третій не довіряє крипті

Свіже опитування «Мінфіну» показало парадоксальний результат: 38% читачів узагалі не готові вкладати кошти у цифрові активи, тоді як серед інвесторів беззаперечним лідером залишається біткоїн. Ми розібралися, що саме викликає таку високу недовіру до індустрії, та чому лідери крипторинку так сильно відірвалися від усіх своїх конкурентів.

Чому недовіра є такою високою

За даними рейтингу Chainalysis, Україна входить до топ-10 країн світу, за прийняттям криптовалют, а аналітики Incrypted взагалі ставлять нас на перше місце, за обсягом використання цифрових активів на душу населення. Проте навіть така висока популярність криптоактивів серед українців не скасовує глибокого скепсису, який досі зберігається у багатьох потенційних інвесторів.

Високий рівень недовіри до криптовалют — не лише українська історія, а й загальносвітова тенденція. Так, опитування Pew Research Center у США показало, що 63% дорослих американців мають низьку або нульову впевненість у тому, що інвестування, торгівля чи використання криптовалют є надійними та безпечними. Серед головних причин — висока волатильність, складність технології, регуляторна невизначеність, численні шахрайства та гучні банкрутства на ринку.

На відміну від звичних і зрозумілих традиційних інструментів, на кшталт нерухомості, акцій чи облігацій, криптовалюту багато хто досі сприймає, як цифрове повітря без матеріального підкріплення. Відсутність базової цінності створює серйозний психологічний бар'єр для інвестицій.

Другим важливим чинником є елементарний страх перед масштабними обвалами ринку. Цифрові активи здатні швидко зростати і так само стрімко падати. При цьому під час криз деякі монети втрачають понад 80%, або навіть понад 90% своєї вартості. Далеко не кожен український інвестор психологічно готовий бачити подібні просідання у своєму гаманці, тому високий ризик моментально втратити значну частину капіталу змушує багатьох триматися від криптоіндустрії якомога далі.

Третій чинник — репутаційні удари по всій індустрії. Банкрутство гігантів, на кшталт FTX, крах системи Terra/Luna та регулярні шахрайські схеми сформували стійке упередження. Навіть якщо новий проєкт є абсолютно надійним, негативна тінь від минулих скандалів падає на весь ринок.

Також, як пояснюють експерти ObmenAT24, важливий стримуючий чинник — складність технології. Для розуміння крипторинку потрібні спеціальні знання: володіння термінами, вивчення системи, розуміння процесів. Фактично, це нова галузь, яку потрібно освоїти.

Чому перемагає біткоїн

Серед тих, хто готовий інвестувати у криптовалюту, біткоїн став беззаперечним лідером. У нашому опитуванні за нього проголосували 28% читачів, що перевищує результати всіх інших альткоїнів разом.

Такий результат є цілком логічним, адже першою причиною лідерства є унікальна історична стійкість монети. Попри глибокі кризи та падіння в минулому, біткоїн, на відміну від багатьох альткоїнів, щоразу відновлювався і встановлював нові рекорди, що переконує аудиторію розглядати його, як найнадійніший інструмент для довгострокових вкладень.

Цю довіру підкріплює і математична архітектура коду, а саме обмежена емісія у 21 мільйон монет. На тлі національних валют, які центральні банки здатні друкувати без обмежень, а також на тлі інших криптоактивів із гнучкими правилами випуску, така жорстка дефіцитність перетворює біткоїн на унікальний засіб захисту від знецінення грошей.

Як наслідок, саме завдяки своїй стійкості та дефіциту головна монета сьогодні володіє найбільшою капіталізацією, найглибшою ліквідністю та найзрозумілішим доступом для великих світових фондів через американські ETF. Для інвестора, який має вибрати лише один актив, ці масштабні інфраструктурні переваги стають фінальним вирішальним аргументом.

Проте фахівці однієї з найбільших криптообмінних платформ в Україні ObmenAT24 нагадують: «Інвестори сприймають біткоїн, як „цифрове золото“, використовуючи його, як один із інструментів диверсифікації та збереження капіталу поряд із традиційними валютами та іншими активами. Але потрібно розуміти й те, що попередні результати не гарантують повторення успіху. Існують й ризики. На криптовалютному ринку немає гарантій, будь-який прогноз є лише оцінкою ймовірностей, а не обіцянкою конкретного результату».

Чому USDT майже наздогнав біткоїн

Результат стейблкоїну USDT виявився одним із найцікавіших маркерів, адже 20% голосів вивели його на друге місце після біткоїна, якщо не враховувати варіант повної недовіри до ринку. На перший погляд, це парадоксально, оскільки жорстко прив’язаний до долара стейблкоїн від Tether не створений для заробітку на зростанні курсу, а слугує лише для фіксації прибутків та збереження капіталу.

Проте саме така прагматична логіка пояснює популярність монети серед українців, для яких американська валюта історично є головним засобом заощадження. USDT став унікальним гібридом, який поєднав зрозумілу стабільність фіату та технічні переваги блокчейну. Локальна аудиторія свідомо оминає волатильний біткоїн, вибираючи стейблкоїн, як швидкий фінансовий інструмент. По суті, значна частина інвесторів бачить у крипті не майданчик для ризикованих спекуляцій, а зручну платіжну інфраструктуру та цифровий сейф.

Чому Ethereum залишається на другому плані

Друга за популярністю криптовалюта у світі набрала в нашому опитуванні лише 12% голосів. Такий скромний результат виглядає особливо контрастно на тлі глобального ринку, де Ethereum впевнено посідає почесне друге місце за капіталізацією, та випереджає навіть USDT. Проте опитування чітко показує, що для пересічного інвестора цей актив досі залишається занадто складним. Якщо біткоїн легко зрозуміти через простий образ цифрового золота, то для купівлі ETH людині потрібно самостійно розбиратися у тонкощах роботи смарт-контрактів та логіці мережевих комісій.

Стримане ставлення читачів цілком відображає й реальні проблеми активу на ринку — ціна ETH впала приблизно у 2,5 раза від своїх максимумів. Експерти криптообмінної платформи ObmenAT24 пов’язують це просідання з декількома ключовими чинниками. По-перше, після запуску офіційних ETF у США великі фонди спрямували мільярди доларів саме у зрозуміліший біткоїн. По-друге, посилилася конкуренція з боку мереж, на кшталт Solana чи BNB Chain, які запропонували користувачам вищу швидкість транзакцій та нижчі комісії.

Попри поточні труднощі, Ethereum однаково залишається базовою технологічною платформою для більшості сучасних криптопроєктів. Втім, сьогодні ринок оцінює активи суворіше, тому сам лише статус головного альткоїна вже не забезпечує монеті швидкого зростання вартості.

Чому Solana, XRP та BNB опинилися далеко позаду

Хоча в нашому опитуванні Solana набрала 4% голосів, XRP отримала 2%, а Binance Coin зафіксував лише 1%, такі низькі результати не означають відсутність інтересу до цих монет. Річ у тім, що за умови вибору лише одного активу більшість обирає найменш ризиковий варіант. У цьому сенсі біткоїн та Ethereum сприймаються як базовий рівень, а Solana, XRP і BNB — як ставка з вищим потенціалом, але й більшою невизначеністю.

Тут працює класична логіка управління ризиками. На сильному ринку інвестори охоче купують волатильніші альткоїни заради швидкого заробітку, але для довгострокових вкладень у єдиний актив вибирають капіталізацію та ліквідність.

«Якщо людина може вибрати лише одну криптовалюту, вона часто голосує не за ту, яка потенційно може дати більший прибуток, а за ту, якій найбільше довіряє. У такому голосуванні Bitcoin зазвичай перемагає саме як найвідоміший актив, який існує найдовше», — пояснюють фахівці ObmenAT24.

Додатково впливають й індивідуальні проблеми конкретних проєктів. Українські інвестори чудово пам’ятають про технічні збої мережі Solana та роки судових спорів компанії Ripple щодо XRP, а також постійно тримають у голові залежність BNB від репутації біржі Binance на тлі періодичного тиску регуляторів.

У результаті цей острах створив цікавий парадокс, порівнюючи з офіційними даними CoinMarketCap. Найбільший за капіталізацією серед цієї трійки актив BNB отримав найменшу підтримку в опитуванні, тоді як значно скромніша, за масштабами мережі, Solana вирвалася вперед. Це доводить, що за умови вибору єдиної монети корпоративна залежність чи загроза від регуляторів виступають набагато сильнішим стримувальним чинником, ніж поточні масштаби та високі позиції проєкту в глобальних рейтингах.

Що це означає для інвестора

Хоча українські інвестори, згідно з опитуванням, показують набагато вищу цінність безпеки через величезну частку голосів за USDT, а також виявляють більше поваги до Solana (що можна пояснити, зокрема, її українським корінням), загальна логіка вибору найнадійніших активів повністю відповідає глобальному ринковому сантименту, який традиційно диктується базовим правилом управління ризиками.

Такий вибір доводить, що ставлення людей до конкретної монети ніколи не виникає на порожньому місці, адже за кожною позицією завжди стоїть історія технологічної надійності, ліквідності та регуляторних ризиків. Ця колективна довіра або ж недовіра рано чи пізно обов'язково позначається на ціні активу, оскільки без підтримки аудиторії монеті просто немає звідки залучати новий капітал для зростання.

Водночас крипторинок, як і будь-який інший фінансовий ринок, не пробачає ситуацій, коли інвестори вибирають собі улюбленців серцем, а не головою. Навіть статус біткоїна, як лідера, не робить його абсолютно безпечним інструментом, а гучний шум навколо перспективного альткоїна не гарантує прибутку. Симпатія до активу може бути лише початком для вивчення ринку, але вона ніколи не замінить тверезого аналізу. Думка більшості не є закликом сліпо копіювати чужі дії, проте це чудовий привід глибоко розібратися, чому аудиторія думає саме так.