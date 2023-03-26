JPMorgan: банківська криза в США відкрила можливості для криптобірж

Турбулентність у TradFi створила умови для деяких біткоїн-бірж щодо збільшення частки ринку за рахунок пропозиції банківських послуг криптонативним фірмам та інвесторам. Таких висновків дійшли аналітики JPMorgan, пише forklog.

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Експерти відзначили зростання обсягу торгів стейблкоїнами, оскільки останні стали більше використовуватися для переміщення фінансової цінності. У світлі недавніх подій Tether удалося зміцнити свої позиції, додали вони.

Аналітики відзначили, що порожнечу, що утворилася після краху Silvergate Bank, SVB і SBNY, намагаються також заповнити фінтех-компанії і офшорні банки.

Меншою мірою від кризи, що вибухнула, постраждали криптофірми з диверсифікованими партнерами в TradFi і деякі біржі.

У JPMorgan наголосили, що у довгостроковій перспективі для екосистеми життєво важливо замінити втрачені банківські мережі. Це необхідно для ефективної та безпечної передачі фіата між учасниками ринку, «забезпечуючи водночас стабільність стейблкоїнів».

Більш жорстка регулятивна позиція США може підштовхнути учасників крипторинка до банківських мереж у Європі та Азії, зробили висновок фахівці.

Нагадаємо, аналітики рейтингового агентства Moody's зазначили, що нещодавня відв'язка USDC від долара США може перешкодити розвитку стейблкоїнів і призвести до жорсткого регулювання.