TJR, Alex G та Mamba FX: на чому насправді заробили свої мільйони найвідоміші трейдери

Щоби стати мільйонером за допомогою трейдингу, необов'язково розуміти, як працює ринок. Достатньо орендувати Lamborghini, зняти апартаменти в Дубаї з панорамними вікнами та переконати підписників, що ви знаєте секретний код від фінансової свободи. Але чи є за цим фасадом реальна торгівля? Ми вирішили розібратися, як влаштована економіка сучасних трейдинг-кумирів і де насправді крутяться їхні мільйони.

Воррен Баффет не торгує доступом до закритих чатів із «найкращими сетапами тижня». Майкл Сейлор не записує ролики в стилі «як я зробив пів мільйона доларів за день, повторюй за мною», а Кеті Вуд не обіцяє молоді гарантовану фінансову свободу після кількох спільних онлайн-сесій. У класичних гігантів Уолл-стріт теж є публічний образ, маркетинг, власні інтереси та гучні помилки. Але їхня репутація тримається на реальному капіталі, компаніях, фондах, жорсткій квартальній звітності перед регуляторами та десятиліттях ринкової історії.

У нових кумирів молодіжного трейдингу центр ваги змістився в іншу площину.

Як TJR побудував бізнес на фанатах

TJR Trades — один із найуспішніших трейдерських інфлюенсерів нового покоління. За кілька років Тайлер Річес побудував аудиторію в сотні тисяч людей навколо образу молодого інвестора, який пройшов шлях від нуля до капіталу у $20 мільйонів. Навколо бренду TJR немає доведених шахрайських схем чи гучних скандалів, тому головна дискусія тут в іншому: що насправді є основним джерелом доходу — сам ринок чи аудиторія, зібрана навколо нього?

Його контент побудований на класичному протиставленні бідного дитинства й фінансових проблем на старті та теперішнього розкішного життя з суперкарами й віллами. Глядачам легко асоціювати себе з ним. Мовляв, «якщо цей звичайний хлопець зміг вирватися, то і я зможу». І TJR нібито допомагає зробити це абсолютно безкоштовно — достатньо просто дивитися його ролики чи стріми або пройти освітній курс.

У самому курсі викладено класичну теорію ринку, без жодних ексклюзивних чи секретних стратегій. Весь фокус у тому, що поруч завжди продається якась дрібниця — наприклад, кастомний набір індикаторів всього за $97. Навіть якщо лише 1% учасників безкоштовної спільноти (а їх на платформі Whop уже понад 160 тисяч) купить цей набір, це принесе близько $159 тисяч валової виручки. Це не оцінка реальних доходів автора, а проста ілюстрація масштабу: у сучасній індустрії лояльна аудиторія є набагато стабільнішим активом, ніж прибутковий рахунок.

Alex G: солодка мрія чи «fake road to 1 million»

Хоча історія Тайлера Річеса не позбавлена сильної драматургії, кейс форекс-інфлюенсера з Маямі Алекса Гонзалеса (FXAlexG або Alex G) — це вже повноцінний Голлівуд. Його біографія є втіленням класичного американського міфу про хлопця з родини кубинських іммігрантів, який у 16 років смажив пончики в Dunkin' Donuts, потім провів тисячі годин наодинці з графіками й нарешті «зламав систему». Головний візуальний символ цієї перемоги — фото на його сайті з двома Bugatti біля цієї ж пончикової.

Маркетинг Alex G також агресивніший: він розігрує Lamborghini, збирає стадіони у 15 країнах і розповідає як практично у прямому ефірі перетворив $100 на $1000000. Під цей красивий сюжет вибудована чітка монетизація. На платформі Whop підписка на його контент коштує скромні $30 на місяць, але це лише прогрів. Далі йде його Swing Trading Lab — повноцінний курс, вартість якого оцінюється в межах $1500.

Але якщо підпис в інстаграмі обіцяє навчити користувачів мати 60% win rate, у дисклеймері до курсу чорним по білому написано, що форекс — це величезний ризик, ви можете втратити все, ніхто нічого не гарантує, а всі красиві результати на екрані взагалі можуть бути лише симуляцією (hypothetical performance).

Репутаційний фон навколо Алекса значно жорсткіший. На Reddit повно гілок, де користувачі називають його марафон «fake road to 1 million», звертають увагу на дивні скріни терміналів без комісій і прямо питають, чому супертрейдер ніколи не розповідає про свого брокера.

Щоправда, Reddit — не суд. Але є й цілком реальні індустріальні «червоні» прапорці. Профільне виданняFinance Magnates детально розбирало, як Алекс Гонзалес просував торгового бота GoldenOwl, на якого масово скаржилися ошукані покупці. Крім того, він світився як амбасадор проп-фірми Rocket21, де на закритих дзвінках відбивався від звинувачень розлючених користувачів. Алекс, звісно, заперечував, що є власником цих проєктів, але шлейф залишився.

Цей кейс показує головне: коли ти купуєш курс за півтори тисячі доларів, ти купуєш не алгоритм заробітку. Ти купуєш квиток на красиве шоу, де головний актор заробляє на твоєму квитку набагато більше, ніж на самому ринку.

Mamba FX: первісні інстинкти як основа маркетингу

Якщо попередні герої ще намагалися продавати складну психологію чи особисту історію, то Ентоні Альваренга (Mamba FX) звів маркетинг до первісних інстинктів. Його вірусні відео з агресивними заголовками на кшталт «як зробити $70 000 за 15 хвилин» або «мільйон доларів у прямому ефірі» — це класичний контентний таран. Тут глядачеві пропонують найпростішу ілюзію: «просто копіюй мій стиль і стиль мого життя в реальному часі».

Головним джерелом доходу навколо цього бренду став не ринок, а його закрита спільнота THE KINGDM. Це вже давно не просто трейдинг-чат із графіками, а майже закритий клуб, де за щомісячну підписку продають нову ідентичність і статус. Пакет стандартного доступу коштує близько $40 на місяць, а елітна перепустка з обіцянками особистого наставництва обійдеться вже у $70 щомісяця.

Тут знову вмикається магія великих чисел, для якої не потрібні брокери. Якщо на сторінку проєкту зайшло понад 100 тисяч учасників, то навіть за скромної конверсії в один відсоток платних підписників бізнес генерує десятки тисяч доларів стабільної щомісячної виручки. Звісно, реальна арифметика всередині платформи завжди коригується на відписки, комісії чи промокоди, але загальний тренд очевидний. Коли аудиторія вимірюється сотнями тисяч, ринок стає лише декорацією, а головним касовим апаратом — щомісячні списання з карток тих, хто мріє вийти з офісного рабства.

Зворотною стороною цього свята фінансової свободи є традиційно токсичний репутаційний шлейф. На Reddit користувачі розбирають його відео під мікроскопом, зазначаючи, що показані прибутки в терміналах часто не сходяться з розмірами позицій, а саму історію торгів через сумнівних брокерів занадто легко сфальсифікувати. Крім того, клієнти говорять про слабку якість його торгових сигналів та індикаторів, які за фактом виявляються безкоштовними інструментами в красивій обгортці. Поруч із брендом MambaFX в інтернеті взагалі крутяться сумнівні схеми з пасивним доходом і криптодепозитами, від яких сам Ентоні намагається відхрещуватися.

Але для його аудиторії це не має значення. Бо в цій моделі угода на ринку триває кілька хвилин і може закритися збитком, а підписка на надію списується з картки кожного місяця.

Чому трейдер із камерою завжди в плюсі

Нові трейдинг-кумири можуть бути талановитими контентмейкерами. Деякі з них, можливо, справді добре торгують. Деякі можуть давати корисні пояснення, дисципліну й знання. Але це не скасовує головного: навколо трейдингу виросла окрема паралельна індустрія. У ній красивий лайфстайл працює як єдиний доказ успіху, космічні скріни прибутків — як приманка, а закриті спільноти — як касовий апарат.

І навчальні продукти — лише одна частина цієї моделі. Окремо монетизуються YouTube, Instagram, TikTok, реклама, партнерства з брокерами, проп-фірмами, торговими платформами й сервісами. Що більша аудиторія, то більше способів конвертувати її увагу в реальний кеш.

На додачу тут простежується очевидна фінансова асиметрія. Трейдер, який щомісяця отримує стабільний дохід від підписок та реклами, має фінансову подушку, якої немає у його підписників. Для інфлюенсера невдала угода на біржі — це просто елемент щоденного контенту чи привід поговорити про психологію. Для його аудиторії ризики залишаються капітальними.

Тому історія про шлях від ста доларів до гаража з Bugatti змушує змінювати оптику. Якщо людина регулярно інвестує ресурси у створення лайфстайл-контенту, щоденні стріми та утримання тисячних спільнот, перед нами не просто трейдер із камерою. Це професійний медіабізнес, який обрав ринок своєю декорацією.

У цій екосистемі головним продуктом є не унікальна стратегія чи точний сигнал. Головний продукт — це надія, упакована в графік, спорткар і фразу про фінансову свободу, яка майже завжди проходить через кнопку «Subscribe».