Інвестори з Британії подали до суду на Binance та її засновника

Майже 1700 британських інвесторів подали позов проти Binance та її засновника Чанпена Чжао до Високого суду Лондона, вимагаючи щонайменше £150 млн ($200 млн). Про це повідомляє Reuters .

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Що відомо

Позивачі стверджують, що криптобіржа продавала їм ризикові та складні похідні фінансові продукти без належного регуляторного дозволу.

У Reuters підкреслили, що скаргу подано проти зареєстрованої на Кайманових островах Binance Holdings, зареєстрованої в ОАЕ компанії Nest Exchange, Чанпена Чжао, а також проти «невстановлених осіб», які керують торговельною платформою Binance.

Позиція інвесторів та Binance

Позивачі, деякі з яких заявили про втрату десятків тисяч фунтів стерлінгів, стверджують, що структури Binance свідомо продавали інвестиційні продукти — зокрема деривативи з кредитним плечем, які можуть як значно збільшувати прибутки, так і збитки. За їхніми словами, це відбувалося з кінця 2019 року, а просування таких продуктів порушувало вимоги британського Закону про фінансові послуги та ринки (Financial Services and Markets Act).

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У 2021 році Управління з фінансового нагляду Великої Британії (FCA) заборонило криптокомпаніям пропонувати роздрібним інвесторам похідні фінансові інструменти. Після цього Binance запровадила певні обмеження для користувачів із Великої Британії, зокрема вимогу надавати додаткову інформацію.

Binance заявила, що має намір захищати свої інтереси в суді, але відмовилася від додаткових коментарів через триваючий судовий процес.

«Binance залишається відданою своїм зобов’язанням перед користувачами та здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства», — зазначив представник компанії.