Кредити «до зарплати» стали довшими: де та яку суму можна отримати під пільговий 0%

Цього року зростання демонструє як загальна заборгованість українців за мікропозиками, так і кількість кредитів, які видають МФО. І хоча на перший погляд, причиною цього можуть бути інфляційні тенденції, фахівці вказують на інші чинники, які підштовхують ринок. Хто за таких обставин активно залучає клієнтів та пропонує дешеві кредити, розповідає «Мінфін».

Чому кількість кредитів зростає

До повномасштабного вторгнення щокварталу мікрофінансові організації видавали близько 3,5−3,7 млн позик на квартал. Після початку великої війни цей показник різко скоротився. Але, за підсумками першого кварталу цього року, МФО видали 2,17 млн кредитів, що є одним із найвищих показників за останні роки, і на 8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Стрімко зростає і загальна сума залучених українцями мікропозик. Зараз вона сягає 24,28 млрд грн, хоча ще у попередньому кварталі була 19,96 млрд, тобто лише за три місяці зросла майже на 22%.

Якщо порівнювати із показниками рік тому, то тоді загальна заборгованість була порівняно незначною — 11,85 млрд грн, а це означає, що даний показник зріс у понад удвічі. Навіть до повномасштабного вторгнення, коли українці брали більшу кількість кредитів у МФО, загальна заборгованість за ними була суттєво нижчою — 12,12 млрд грн.

Як пояснює директор Департаменту фінансової стабільності Нацбанку Первін Дадашова, зростання обсягу кредитування — традиційний показник пожвавлення споживчої активності громадян.

«Коли економічна ситуація погіршується, кредитний портфель досить швидко скорочується. Саме так було, зокрема, у 2022 році. Відповідно, доки в населення не з'являються кращі очікування щодо майбутнього споживання, розуміння, що вони можуть собі більше дозволити, доти портфель залишається невеликим. Коли очікування поліпшуються, споживча поведінка покращується — ми бачимо стрімке зростання портфелю», — розповідає Дадашова.

Директор Ф К Авентус Україна (бренд CreditPlus) Володимир Довгаль називає декілька чинників зростання кількості виданих кредитів.

«Насамперед це пов’язано з посиленням державного регулювання — зниження максимального рівня відсоткової ставки, посилення вимог до реклами та розкриття інформації тощо. Це підвищило рівень довіри клієнтів до учасників ринку та зробило кредити привабливішими», — пояснив він «Мінфіну».

Також, на думку Володимира Довгаля, активність демонструють нові бренди, які нещодавно з’явилися на ринку і намагаються зайняти його частку, видаючи невеликі суми, що також впливає на статистику. Саме зростанням кількості невеликих позик можна пояснити те, що минулого кварталу вперше за декілька років зменшилась середня сума кредитів МФО — до того вона стабільно зростала, зокрема, через інфляцію. Зараз вона становить 5 858 грн — на 2% менше, ніж рік тому.

Стрімке збільшення загальної заборгованості Довгаль пояснює переходом на довші позики, які за тої самої кількості видач дозволяють збільшувати кредитний портфель. Довгий час кредити МФО сприймалися, як «гроші до зарплати», які беруть на декілька днів чи тижнів.

Водночас насправді на строк менше місяця видається лише 24% мікропозик, ще 3% — до 3 місяців. Найчастіше ж такі кредити беруться на період від 3 місяців до року — майже 63%. Почасти мікрокредити беруться на відчутно більші періоди, зокрема, майже 7% — на період понад 3 роки.

Попри зростання показників мікрокредитів, ситуація для учасників ринку не є такою райдужною, як може здатися. Як відзначає Довгаль, приплив нових клієнтів хоча і є, але дуже обмежений. Відповідно, МФО або конкурують між собою, або розраховують на постійних клієнтів.

Вважати ж, що ринок вже наситився і потенціалу для зростання немає, було б неправильно. За словами Первін Дадашової, загальна сума, яку громадяни отримали у кредит як від банків, так і від МФО, становить близько 10% від їх доходів. Така закредитованість не створює вагомих ризиків та дозволяє обслуговувати борги.

Хто потрапив до рейтингу

Один із ключових інструментів, який використовують МФО для залучення нових клієнтів, — пропозиція першого кредиту під нуль відсотків (зазвичай мається на увазі 0,01% на день).

«Мінфін» збирає дані про МФО, які мають такі пропозиції, та визначає найкращі з них у щоквартальному рейтингу. Наявність таких акцій редакція перевіряє у партнерів сайту, а також у МФО, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином до рейтингу потрапляють фактично всі компанії, які активно працюють над залученням клієнтів.

За підсумками другого кварталу, кількість компаній, що потрапили до рейтингу, суттєво зменшилася. Якщо минулого разу їх було 31, то зараз лише 23. Водночас із цього не варто робити висновок, що МФО почали згортати кредитування «під нуль». Річ у тім, що «Мінфін» не включає до рейтингу ті компанії, які отримали штраф від регулятора у поточному кварталі.

Саме з цієї причини цього разу не беруть участь у рейтинзі Miloan, Tengo, Amigo, Бізнес Позика, Твоя Позика, Starfin і SunCredit — загалом 7 компаній. А ось Monto та Limon Credit припинили кредитувати під 0,01%, а Додам більше не кредитує онлайн.

Додалась до рейтингу лише одна МФО — SelfieCredit, яка відбула дискваліфікацію за отриманий у попередньому кварталі штраф.

Умови кредитування «під нуль»

Порівнюючи з попереднім кварталом, відчутно зросла середня сума, яку компанії готові запропонувати «під нуль», — зараз це 20,1 тис. грн, а було близько 19 тис. Це пов'язано переважно з тим, що до рейтингу не потрапили низка МФО, які пропонували позику на суму нижче середньої.

Максимальна сума, яку можна отримати за акційними пропозиціями, — 55 тис. грн. Її пропонують дві МФО — Creditkasa та Credos, так само, як і в попередньому кварталі. Дещо відстає від них Moneyveo, пропонуючи «під нуль» максимум 40 тис., що на 5 тис. більше, ніж було раніше. Переважна ж більшість компаній готові виділити на акційний кредит 20−30 тис. грн.

Строк, на який МФО готові дати позику «під нуль», найчастіше обмежується 30 днями — таких компаній відразу 11, а більший термін передбачений лише у Smartiway — 31 день.

Найменшу суму для позики під нуль встановила компанія Clickcredit — 500 грн. У неї ж і найкоротший строк повернення коштів за акцією — лише 10 днів.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 Creditkasa 33,75 55 000 30 4 2 Credos 31,75 55 000 30 11 3 CreditBox 31 30 000 30 -2 4 Credit7 31 20 000 30 0 5 CreditPlus 31 20 000 30 -2 6 Твоя Позика 30,5 30 000 26 0 7 Moneyveo 30 35 000 20 -5 8 Бізнес Позика 29,75 30 000 26 -1 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 0 10 Miloan 26,5 15 000 30 -2 11 Pango 26,5 12 000 30 -1 12 ТОП1 26,5 30 000 15 4 13 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -2 14 MyCredit 25,75 18 000 15 -2 15 Loan+ 25,5 20 000 30 нов. 16 Tengo 25,5 15 000 30 -2 17 Smartiway 24 5 000 31 0 18 Amigo 23,25 10 000 30 4 19 SOS CREDIT 22,5 20 000 20 нов. 20 Національний кредит 22 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 21,25 27 000 15 0 22 Швидко Гроші 21 15 000 14 -3 23 Додам 20,75 12 000 20 0 24 Finsfera 20,75 15 000 15 2 25 Starfin 19,25 20 000 15 0 26 Fcredit 18,5 5 000 30 нов. 27 SunCredit 18 20 000 15 -3 28 EasyCash 17 5 000 15 1 29 Clickcredit 17 500 10 -2 30 alexcredit 14,75 1 500 20 -2 31 MyBiz 11,25 1 000 14 нов.

Хто очолив рейтинг

Місця в рейтингу «Мінфін» розподіляє на основі балів, які МФО отримують за шістьма параметрами. Це максимальна сума кредиту «під нуль», строк, на який він видається, способи погашення, прозорість умов на сайті, наявність мобільного застосунку, канали комунікації з клієнтом.

Як і в попередньому кварталі, лідером рейтингу знову стала Creditkasa, яка пропонує акційні кредити на максимальну суму. На другому місці CreditPlus, що покращила свою позицію відразу на три позиції, обійшовши, зокрема, і Credos, «срібного» призера у попередньому кварталі.

Загалом майже всі учасники рейтингу покращили свої позиції. Щоправда, пов'язано це з тим, що цього разу участі у ньому не бере ціла низка компаній.

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Загалом ринок мікрокредитів України залишається висококонкурентним, а тому можна очікувати, що велика кількість компаній і надалі пропонуватиме кредити «під нуль». Водночас, як відзначає Володимир Довгаль, споживчий попит безпосередньо залежить від інтенсивності обстрілів та ситуації на фронті. А тому маркетинговими рішеннями МФО можуть покращити свої позиції, але не кардинально змінити тенденції.