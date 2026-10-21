Банки готуються активніше кредитувати, але бачать більше ризиків: що показало опитування НБУ

Українські банки очікують, що протягом наступних 12 місяців кредитні портфелі бізнесу та населення продовжать зростати. Водночас оптимізм щодо корпоративного кредитування послабився: баланс відповідей про майбутню зміну обсягів кредитів бізнесу опустився до найнижчого рівня з другого кварталу 2023 року. Про це свідчать результати Опитування про умови банківського кредитування Національного банку України за IV квартал 2026 року.

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Попит бізнесу зріс, але МСП пригальмували

У третьому кварталі банки загалом фіксували підвищення попиту бізнесу на кредити. Водночас уперше з початку 2023 року не було зростання попиту з боку малого та середнього бізнесу, а також на гривневі позики.

Надалі банки очікують збільшення попиту на всі види корпоративних кредитів. Найбільше — на позики великим підприємствам, короткострокове та гривневе фінансування.

При цьому рівень схвалення заявок від бізнесу знизився вперше із середини 2024 року. Банки повідомили про підвищення ставок та посилення вимог до застави.

Для бізнесу кредитні стандарти стають жорсткішими

Кредитні стандарти для корпоративного сектору у третьому кварталі посилилися. Банки планують і надалі бути обережнішими, особливо щодо кредитування великих підприємств.

Боргове навантаження великих компаній банки оцінювали як середнє, тоді як для МСП воно залишалося низьким.

Попит на іпотеку може знизитися

Попит населення на кредити у третьому кварталі дещо зріс. Банки очікують подальшого збільшення попиту на споживче кредитування.

Водночас щодо іпотеки очікування змінилися: вперше з кінця 2024 року банки прогнозують зниження попиту на житлові кредити.

При цьому стандарти для іпотечних і споживчих позик банки пом’якшували і планують робити це надалі. Рівень схвалення заявок населення зріс, найбільше — саме за іпотечними кредитами.

Банки бачать більше ризиків

Респонденти очікують погіршення якості кредитних портфелів як бізнесу, так і населення. Щодо домогосподарств такі очікування зберігаються вже п’ятий квартал поспіль.

Також банки повідомили про посилення всіх основних видів ризиків і прогнозують їх подальше зростання. Передусім йдеться про кредитний та валютний ризики.

Опитування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2026 року. У ньому взяли участь 25 банків, на які припадає 95% активів банківської системи.

У НБУ наголошують, що результати опитування відображають оцінки та очікування самих банків і не є прогнозом Національного банку.