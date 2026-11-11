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11 листопада 2026, 11:24

НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінансових установ: кого покарав регулятор

Національний банк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній і одного ломбарду. Причини різні: від неподання документів на вимогу регулятора до ризикових операцій, які можуть загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Для однієї з фінансових компаній обмеження означатиме заборону на окремий вид операцій до листопада 2027 року. Кого стосуються рішення НБУ та які порушення виявив регулятор?

Національний банк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній і одного ломбарду.
НБУ посилив контроль за фінансовим сектором: кого притягнули до відповідальності. ФОТО: НБУ
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Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідні рішення 9 листопада 2026 року.

Кого стосуються заходи впливу

Вимогу усунути порушення отримали фінансова компанія «Конкорд Факторинг» і ломбард «Оріон-Т».

Першу регулятор зобов'язав виправити порушення через неподання у встановлений строк запитуваних документів, інформації та пояснень. Компанія має виконати вимоги НБУ до 1 грудня 2026 року.

У ломбарді «Оріон-Т» Нацбанк виявив проблеми з дотриманням вимог до мінімальної площі приміщення та організації роботи за місцезнаходженням. Також ломбард не підтримував актуальність інформації в Комплексній інформаційній системі НБУ. Усунути всі недоліки він повинен до 10 лютого 2027 року.

Письмове застереження отримала фінансова компанія «ВЕЛЛФІН», відповідальна за діяльність небанківської фінансової групи CreditUP. Причиною стали недоліки в системі корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанія має виправити їх до 1 грудня 2026 року.

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Окреме обмеження НБУ застосував до фінансової компанії «Кредит Каса». Їй зупинили право надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги. Заборона діятиме до 1 листопада 2027 року.

Під час безвиїзного нагляду регулятор встановив, що компанія проводила ризикові операції, які могли загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Зокрема, йдеться про надання коштів за договорами поворотної фінансової допомоги, хоча компанія мала право надавати послуги з кредитування.

«Виявлення фактів здійснення фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів та кредиторів, є підставою для застосування такого заходу впливу», — зазначив Національний банк.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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