НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінансових установ: кого покарав регулятор

Національний банк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній і одного ломбарду. Причини різні: від неподання документів на вимогу регулятора до ризикових операцій, які можуть загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Для однієї з фінансових компаній обмеження означатиме заборону на окремий вид операцій до листопада 2027 року. Кого стосуються рішення НБУ та які порушення виявив регулятор?

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Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідні рішення 9 листопада 2026 року.

Кого стосуються заходи впливу

Вимогу усунути порушення отримали фінансова компанія «Конкорд Факторинг» і ломбард «Оріон-Т».

Першу регулятор зобов'язав виправити порушення через неподання у встановлений строк запитуваних документів, інформації та пояснень. Компанія має виконати вимоги НБУ до 1 грудня 2026 року.

У ломбарді «Оріон-Т» Нацбанк виявив проблеми з дотриманням вимог до мінімальної площі приміщення та організації роботи за місцезнаходженням. Також ломбард не підтримував актуальність інформації в Комплексній інформаційній системі НБУ. Усунути всі недоліки він повинен до 10 лютого 2027 року.

Письмове застереження отримала фінансова компанія «ВЕЛЛФІН», відповідальна за діяльність небанківської фінансової групи CreditUP. Причиною стали недоліки в системі корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанія має виправити їх до 1 грудня 2026 року.

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Окреме обмеження НБУ застосував до фінансової компанії «Кредит Каса». Їй зупинили право надавати іншим особам кошти за договорами поворотної фінансової допомоги. Заборона діятиме до 1 листопада 2027 року.

Під час безвиїзного нагляду регулятор встановив, що компанія проводила ризикові операції, які могли загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Зокрема, йдеться про надання коштів за договорами поворотної фінансової допомоги, хоча компанія мала право надавати послуги з кредитування.

«Виявлення фактів здійснення фінансовою установою ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів та кредиторів, є підставою для застосування такого заходу впливу», — зазначив Національний банк.

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