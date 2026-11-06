Топ-5 новин за п'ятницю: НБУ продав $15,1 млрд, обстріли додають інфляції, долар зміцнюється у США
Долар і євро подешевшали на міжбанку, але мало просідають в обмінниках: що відбувається
Цей тиждень у світі та в Україні знову був дуже активним як у геополітичній, так і в економічній площині, що негайно відображалося на всіх фінансових і сировинних ринках світу. А на валютному ринку всі ці стреси знову спровокували ралі в парі євро/долар і змусили похвилюватися всіх інвесторів.
НБУ оцінив запаси готівкової валюти в банках і розкрив попит на долари та євро
Національний банк України повідомив, що запасів готівкової валюти в банківських касах достатньо для задоволення потреб клієнтів. Про це свідчать результати останніх операцій із підкріплення кас: 5 листопада регулятор запропонував банкам по 50 млн доларів і євро, але фінансові установи запросили лише 40 млн доларів і 9 млн євро. Усі заявки НБУ задовольнив повністю, пише пресслужба відомства.
Нацбанк підрахував наскільки зростуть ціни через обстріли рф
Посилення російських атак на промислові підприємства, порти, транспортні вузли та складську інфраструктуру суттєво погіршило економічні перспективи України. За даними НБУ, у другій половині 2026 року ці удари разом із блокадою морських портів зменшать темпи зростання реального ВВП на 1,9 відсоткового пункта, а втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд. Водночас додатковий внесок обстрілів у річну інфляцію становитиме близько 0,7 в. п.
Дефіцит валюти в Україні зріс: НБУ назвав головні причини
У третьому кварталі 2026 року в Україні зріс дефіцит валюти: потреба бізнесу та населення в іноземних грошах збільшилася, тоді як її надходження від експорту скоротилися. Серед причин — зростання оборонних закупівель, імпорт пального й газу, а також наслідки російських атак для українських експортерів. Через це Національному банку довелося збільшити продаж валюти на ринку до $15,1 млрд за квартал. Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень 2026 року.
Долар знову набирає сили: що змінилося після звіту про зайнятість у США
Долар отримав нову підтримку після того, як американська економіка продемонструвала несподівано сильні результати на ринку праці. Жовтневий звіт показав, що кількість нових робочих місць у США перевищила прогнози аналітиків більш ніж удвічі. Це не лише зміцнило позиції американської валюти щодо євро та інших основних валют, а й посилило очікування, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентну ставку в грудні. Що саме показала статистика та чому вона вплинула на валютний ринок?
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