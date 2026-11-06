Топ-5 новин за п'ятницю: НБУ продав $15,1 млрд, обстріли додають інфляції, долар зміцнюється у США

Цей тиждень у світі та в Україні знову був дуже активним як у геополітичній, так і в економічній площині, що негайно відображалося на всіх фінансових і сировинних ринках світу. А на валютному ринку всі ці стреси знову спровокували ралі в парі євро/долар і змусили похвилюватися всіх інвесторів.

Національний банк України повідомив, що запасів готівкової валюти в банківських касах достатньо для задоволення потреб клієнтів. Про це свідчать результати останніх операцій із підкріплення кас: 5 листопада регулятор запропонував банкам по 50 млн доларів і євро, але фінансові установи запросили лише 40 млн доларів і 9 млн євро. Усі заявки НБУ задовольнив повністю, пише пресслужба відомства.

Посилення російських атак на промислові підприємства, порти, транспортні вузли та складську інфраструктуру суттєво погіршило економічні перспективи України. За даними НБУ, у другій половині 2026 року ці удари разом із блокадою морських портів зменшать темпи зростання реального ВВП на 1,9 відсоткового пункта, а втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд. Водночас додатковий внесок обстрілів у річну інфляцію становитиме близько 0,7 в. п.

У третьому кварталі 2026 року в Україні зріс дефіцит валюти: потреба бізнесу та населення в іноземних грошах збільшилася, тоді як її надходження від експорту скоротилися. Серед причин — зростання оборонних закупівель, імпорт пального й газу, а також наслідки російських атак для українських експортерів. Через це Національному банку довелося збільшити продаж валюти на ринку до $15,1 млрд за квартал. Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень 2026 року.

Долар отримав нову підтримку після того, як американська економіка продемонструвала несподівано сильні результати на ринку праці. Жовтневий звіт показав, що кількість нових робочих місць у США перевищила прогнози аналітиків більш ніж удвічі. Це не лише зміцнило позиції американської валюти щодо євро та інших основних валют, а й посилило очікування, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентну ставку в грудні. Що саме показала статистика та чому вона вплинула на валютний ринок?