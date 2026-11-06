Доллар і євро подешевшали на міжбанку, але мало просідають в обмінниках: що відбувається

Графік пари євро/долар

Головною політичною подією, безумовно, стали проміжні вибори у США 3 листопада, які завершилися серйозною поразкою республіканців і переходом Конгресу та Сенату, а також частини ключових американських штатів під контроль Демократичної партії. Це призводить до переформатування всієї внутрішньої політики Штатів і посилення контролю з боку суспільства за рішеннями президента США Дональда Трампа порівняно з тим, що було раніше. І хоча Трамп уже заявив про готовність працювати з новим складом Конгресу та Сенату, у нього є право вето на багато рішень американських законодавців.

У підсумку, якими будуть відносини Білого дому та оновленого складу Капітолія, поки що незрозуміло. Невизначеність у політичному розкладі сил після проміжних виборів зіграла проти долара в парі євро/долар на світовому валютному ринку, що ситуативно протягом цього тижня зміцнювало позиції євро.

Але й європейська валюта має безліч проблем: починаючи від невирішених питань із боргами Франції (одного з двох основних економічних локомотивів Європи), інтриги напередодні дострокових виборів в Іспанії та закінчуючи збереженням повної залежності економіки ЄС від вартості енергоносіїв. Насамперед — нафти, вартість якої наприкінці цього тижня залишається на високому рівні — близько $98 за барель марки BRENT, попри всі зусилля США максимально її знизити та навіть періодичні чутки про все ж таки можливу часткову розрядку ситуації на Близькому Сході.

Графік нафти BRENT

Але водночас досі невирішене питання завершення війни США та Ірану зі збереженням проблеми безпечного проходу суден через Ормузьку протоку лише посилює побоювання інвесторів щодо перспектив усієї глобальної економіки. І загроза світової рецесії лякає всіх гравців світового фінансового ринку — від прихильників вкладень лише в американський та європейський ринки до тих, хто хоче інвестувати в країни, що розвиваються, де ризики значно більші, але й дохідність вища.

На цьому тлі Китай із його складним через надмірне регулювання, але більш керованим Комуністичною партією КНР ринком знову починає виглядати цікавим для інвесторів, попри всі проблеми з нерухомістю, екологією та дедалі більші претензії на світове лідерство, яке неминуче призводить до конфліктів зі США.

У підсумку фінансовий світ переходить до нової небезпечної форми функціонування — усі проти всіх, постійні торговельні війни та імпульсивна геополітика, що загрожує періодичним економічним хаосом для цілих регіонів світу.

І невипадково центральні банки багатьох країн, скориставшись ситуативним зниженням цін на золото, знову почали активно його закуповувати. Навіть попри те, що в разі продовження падіння цін на «жовтий метал» вони зазнаватимуть формальних збитків від переоцінки золота.

Цифри говорять самі за себе: чисті закупівлі золота центральними банками світу у третьому кварталі 2026 року, за даними Всесвітньої ради золота (WGC), зросли на 42% — до 321 тонни, що стало найвищим квартальним показником із кінця 2024 року. А загалом від початку 2026 року чисті закупівлі золота центральними банками становили 675 тонн. І якщо такі темпи закупівель золота збережуться, то за підсумками 2026 року обсяги таких операцій із придбання металу щонайменше будуть на рівні 2025 року — 848 тонн, а можливо, і вищими.

Усе це свідчить про збереження глобальної невизначеності в усьому світі, що відображається і на поведінці курсу долара та євро в Україні. У нашій країні до всіх світових викликів додаються війна, значний дефіцит бюджету та постійні обстріли росією критичної й виробничої інфраструктури. Це також працює проти гривні, і Нацбанку весь цей тиждень знову доводилося продавати долар на міжбанку, щоб страхувати курс національної валюти.

Нацбанку все ж вдалося стабілізувати ситуацію, збити ажіотаж на валютному ринку й навіть дещо посилити позиції гривні щодо долара та євро, але знову ж таки за рахунок активного витрачання золотовалютних резервів. До позитивних новин варто віднести збільшення ЗВР України станом на 1 листопада цього року до рівня $49,1 млрд, але знову ж таки лише завдяки надходженням валютних коштів від наших міжнародних партнерів.

У підсумку з 2 до 6 листопада курс продажу долара на міжбанку просів на 9,5 копійки — з ранкових котирувань понеділка 45,33/45,36 до 45,235/45,265 гривні станом на вечір п'ятниці, а безготівковий євро під час продажу подешевшав майже на 33 копійки — з 50,76/50,78 до 50,44/50,46 гривні. А на готівковому ринку більшість обмінників увечері п'ятниці, 6 листопада, продавали долар по 46,10−46,40 гривні, а євро — за курсом 51,75−52,10 гривні.

Водночас статистика операцій на міжбанку суттєво зросла: за системою Bloomberg у період із 2 до 6 листопада обсяги зареєстрованих угод перебували в межах від $350 млн до $441,5 млн, хоча ще наприкінці літа — на початку осені вони рідко сягали навіть рівня $300−320 млн.

Щоб заспокоїти готівковий ринок, Нацбанк із середини тижня щодня проводив обмін безготівкової валюти банків на готівкову (спочатку пропонувалося до $100 млн і 100 млн євро, а потім — до $50 млн і до 50 млн євро), щоб фінансові установи могли безперешкодно задовольняти потреби клієнтів у купівлі готівкової валюти.

Водночас банки так і «не вигребли» всю валюту, запропоновану регулятором, що багато в чому свідчить про реальний стан справ на ринку. Фінансові установи подали заявки лише на $40 млн і €9 млн. Угоду уклали 4 банки, а всі отримані заявки Нацбанк задовольнив повністю. Згідно із заявами НБУ, «Національний банк вважає, що в банківській системі є достатній запас готівкової іноземної валюти в касах банків».

Цього тижня різниця між сумою валюти, яку населення купило собі на картки та на готівковому ринку, і сумою валюти, яку громадяни здали в обмінники та продали зі своїх карток, сягала навіть на піку попиту 2 листопада позначки $184,9 млн за день, а потім знизилася до все ще високого рівня — $96,6 млн станом на 4 листопада цього року.

Оскільки ситуація як на світовому валютному ринку, так і безпосередньо в Україні залишається складною, власники обмінників віддадуть перевагу тому, щоб і цими вихідними зберегти досить широкий спред між купівлею та продажем як долара, так і євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 7−8 листопада

Через збереження високих ризиків курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників встановлять у межах досить широкого коридору: приймання — від 45,20 до 45,70 гривні, продаж — від 45,75 до 46,50 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними також перебуватиме в широких діапазонах: приймання — від 50,50 до 51,40 гривні, продаж — від 51,50 до 52,10 гривні.

Деякі з обмінників можуть скоригувати зазначені мною вище прогнозні курси готівкового долара та євро ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань і платоспроможного попиту у своєму регіоні. Водночас після нещодавньої наради (і виховної бесіди) в Нацбанку з представниками компаній, які володіють основними мережами обмінних пунктів України, а також вербальних інтервенцій представників НБУ під час спілкування з банками, навряд чи хтось із гравців готівкового валютного ринку ризикне надто сильно задирати цінники у своїх обмінниках і грати «на підвищення». Але й розраховувати на суттєве зниження цінників продажу валюти громадянам цими вихідними також не варто. Тим паче обмінники не будуть готові «рухати курс продажу вниз» і втрачати свої доходи в тому разі, якщо в цьому регіоні буде платоспроможний попит на валюту навіть за вищими цінниками.

Значний розкид котирувань купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках і відділеннях банків, що працюють у вихідні, буде головною особливістю готівкового валютного ринку цієї суботи та неділі. А це, своєю чергою, дасть змогу спекулянтам і цими вихідними непогано заробляти на грі з курсами приймання-продажу як долара, так і євро в різних мережах обмінних пунктів. Щоб не втрачати гроші, раджу тим, хто хоче купити або продати валюту в ці дні, обов'язково промоніторити курси хоча б 4−5 обмінників поблизу, щоб вибрати для себе найвигідніші.