Долар знову набирає сили: що змінилося після звіту про зайнятість у США

Долар отримав нову підтримку після того, як американська економіка продемонструвала несподівано сильні результати на ринку праці. Жовтневий звіт показав, що кількість нових робочих місць у США перевищила прогнози аналітиків більш ніж удвічі. Це не лише зміцнило позиції американської валюти щодо євро та інших основних валют, а й посилило очікування, що Федеральна резервна система США може знову підвищити процентну ставку в грудні. Що саме показала статистика та чому вона вплинула на валютний ринок?

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Долар зміцнився, євро подешевшало

Після публікації звіту індекс долара, який відображає його курс до кошика основних валют, зріс на 0,6−0,7%. Євро подешевшало до $1,115−1,113, втративши 0,6−0,8% залежно від моменту торгів. Британський фунт знизився приблизно на 0,6%, японська єна — на 0,3%.

Зросла й дохідність американських держоблігацій. Для дворічних паперів вона сягнула приблизно 4,5%, десятирічних — майже 4,9%.

Перед публікацією звіту долар слабшав. Його індекс опускався до п'ятитижневого мінімуму близько 101,20 після результатів проміжних виборів у США та розпродажу технологічних акцій. Сильна статистика зайнятості допомогла валюті відіграти частину втрат.

США створили 165 тисяч робочих місць замість очікуваних 65 тисяч

За даними Бюро статистики праці США (BLS), у жовтні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 165 тис. Аналітики, опитані Reuters, прогнозували близько 65 тис. Інші оцінки були ще нижчими: 59 тис. за даними Dow Jones і 62 тис. — Bloomberg. Серед 79 прогнозів Bloomberg жоден не передбачав приросту понад 131 тис.

Рівень безробіття знизився з 4,2% у вересні до 4,1% у жовтні.

Найбільше нових робочих місць з'явилося у сфері професійних і ділових послуг — 70 тис. В охороні здоров'я додалося 42 тис. робочих місць, у транспорті та складському господарстві — 25 тис., у промисловості — 19 тис.

Дані за попередні місяці: у вересні замість раніше оцінених 29 тис. робочих місць економіка створила 60 тис. Показник за серпень підвищили ще на 53 тис. Загалом перегляд додав до попередніх оцінок 84 тис. робочих місць.

Інвестори чекають нового підвищення ставки ФРС

Після виходу звіту зросла ймовірність нового підвищення ставки Федеральної резервної системи США. Ринок оцінював шанси на її збільшення на 25 базисних пунктів на засіданні 10−11 грудня приблизно у 77%. Напередодні цей показник становив близько 66%, за даними CME FedWatch. Інші джерела наводять оцінки в межах 73−80%.

Наразі ставка ФРС становить 4,5−4,75%. На засіданні 6−7 листопада Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) знизив її на 25 базисних пунктів. За це проголосували 10 членів комітету.

У вересні ФРС уже знижувала ставку. Це було перше таке рішення з 2020 року.

Сильні дані про зайнятість посилюють аргументи на користь жорсткішої монетарної політики, але не гарантують нового підвищення. Вищі ставки можуть стримувати економічну активність і впливати на найм працівників. Багато залежатиме від даних про інфляцію, які мають оприлюднити наступного тижня.

Чому жовтневий звіт важливий

У жовтні кількість робочих місць зросла більш ніж утричі порівняно із середнім місячним приростом за попередні 12 місяців, який становив 48 тис. Після перегляду попередніх даних середній приріст за три місяці сягнув 137 тис., тоді як місяцем раніше він становив 51 тис.

Змінилася й структура зайнятості. Раніше її зростання майже повністю забезпечувала сфера охорони здоров'я, проте в жовтні нові робочі місця активніше створювали також у сферах ділових послуг, транспорту та промисловості.

Середня погодинна зарплата у США зросла на 0,4% за місяць і на 3,1% за рік. Аналітики прогнозували 0,3% і 2,9% відповідно.

Річне зростання зарплат на 3,1% було нижчим за показник інфляції у вересні — 3,7%. Прискорення оплати праці може підтримувати споживчий попит і посилювати інфляційний тиск.