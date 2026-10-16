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16 жовтня 2026, 20:20

Застави для ВАКС: НБУ спростував «блокування» і навів дані банків

Чи можна сьогодні внести заставу за підозрюваного в корупції? Після гучних скандалів у суспільстві заговорили, що банки перестали приймати такі гроші. Голова Нацбанку Андрій Пишний перевірив це запитом до банків і назвав суми, які, за його словами, проходять без проблем. Водночас він визнав, що частина банків посилила контроль.

Чи можна сьогодні внести заставу за підозрюваного в корупції?
Банки та застави: Пишний каже, що система працює
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Про це він розповів у подкасті «Слідкуй за грошима» від AML Hub.

На тлі розмов про те, що банківська система «закрила доступ» до застав, НБУ зібрав дані за серпень і вересень. За словами Пишного, платежі на рахунок Вищого антикорупційного суду надходять: у серпні 51 мільйон гривень, у вересні 92 мільйони. У жовтні станом на 10 число це 4,5 мільйона. «Казати про те, що система не приймає, не можна», — підсумував голова НБУ.

Що показав запит до банків

Запит охопив 59 банків. Половина з них, 29, відповіла, що не мала операцій із заставами на користь ВАКС. Інші 29 надали дані.

Із них видно, що за серпень і вересень клієнти банків здійснили 527 операцій із внесення застав на понад 141 мільйон гривень. Кошти вносили 515 фізичних осіб, три фізичні особи-підприємці та 24 юридичні особи. Готівкою пройшло 178 транзакцій на 64 мільйони, безготівково 349 на 77 мільйонів.

Чому контроль посилили

Пишний не заперечує, що ситуація змінилася. За його словами, після останніх корупційних скандалів до застав стало більше уваги, і в деяких банках підсилили перевірки. Голова НБУ назвав це з одного боку позитивним. Водночас, наголосив він, ризик-орієнтований підхід не можна скасовувати лише тому, що іноді доводиться чути звинувачення, за якими немає ні фактичних, ні юридичних підстав.

Суть цього підходу, пояснив Пишний, у тому, що банк має знати клієнта: чим він займається, як зазвичай рухаються його гроші, хто його оточує. На підставі цього банк оцінює ризик і вирішує, які питання поставити та чи проводити платіж.

Як насправді працює нагляд

Пишний розвінчав і поширену думку, що НБУ в режимі реального часу бачить усі операції. За його словами, ні «великого монітора», ні кнопок «дозволити» чи «заборонити» немає. Перша лінія — це банки: вони аналізують історію клієнта і ухвалюють рішення. НБУ перевіряє вже згодом, під час наглядових перевірок, чи правильно банк виконав вимоги закону.

Ведуча подкасту, Ольга Василевська-Смаглюк, зауважила, що банки рідко відмовляють відкрито. Частіше просять зібрати ще один документ, потім ще один, і людина тижнями чекає на послугу, потрібну їй негайно. Пишний визнав, що таке затягування нікому не подобається. Але, за його словами, реагувати регулятор може лише на конкретні звернення.

Що з поданими скаргами

Зі слів Пишного, за 2,5−3 роки до НБУ надійшла 61 офіційна скарга на фінмоніторинг, із них 10 стосувалися відмови в обслуговуванні. За останні три місяці, каже він, скарг від публічних діячів (РЕР) і членів їхніх родин не було: щодня зранку він отримує звіт про такі звернення. Пишний пояснив, що в НБУ навіть стежать за соцмережами, але, коли розбираються, фактичні обставини часто відрізняються від емоційних постів.

Тому голова НБУ закликав ПЕПів і їхні родини повідомляти регулятору про випадки, коли банк, на їхню думку, діє всупереч закону або фактично відмовляє в послузі. Тільки так, наголосив він, НБУ зможе зрозуміти, де саме треба уточнити рекомендації для банків. За його словами, кількість наглядових заходів щодо банків, зокрема з негативними оцінками й заходами впливу, зростає.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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