В українців 153 млн карток, але активна лише третина: який банк випускає найбільше

ПриватБанк залишається абсолютним лідером українського карткового ринку за кількістю випущених карток. Водночас значна частина емітованих карток фактично не використовується: активними є лише трохи більше половини. Про це свідчать дані НБУ .

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За детальною статистикою НБУ за 1 вересня 2025 року, ПриватБанк мав 59,46 млн карток, з яких активними були 31,13 млн, або 52,4%. Для порівняння, в Універсал Банку, на ліцензії якого працює monobank, частка активних карток становила 38,7%, в Ощадбанку — 39,3%, у Райффайзен Банку — 36,7%.

Серед інших великих банків показник був ще нижчим. В А-Банку активними були 17,3% карток, у ПУМБ — 20,9%, у Sense Bank — 29,3%, в Укргазбанку — 29,3%, в ОТП Банку — 36,9%. Водночас УкрСиббанк мав 43,7% активних карток.

Скільки карток українці використовують насправді

НБУ визначає активною картку, за якою протягом звітного місяця була здійснена хоча б одна видаткова операція.

При цьому загальна кількість карток в Україні значно більша за кількість активних. На 1 січня 2026 року українські банки та фінансові установи емітували 148,7 млн платіжних карток, тоді як активними були 65,43 млн. Таким чином, активною була менш ніж половина всіх карток — близько 44%.

За кількістю активних карток ПриватБанк також посідав перше місце — 35,13 млн. Далі йшли Універсал Банк із 10,50 млн та Ощадбанк із 8,55 млн. До десятки також увійшли Райффайзен Банк, А-Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Sense Bank, Укргазбанк та ОТП Банк.

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Чому карток набагато більше, ніж активних

Одна людина може мати кілька карток одного або різних банків, а частина карток випускається під конкретні програми чи для окремих потреб.

НБУ пояснював зростання загальної кількості карток, зокрема, продовженням їхньої емісії в рамках державних програм соціальної підтримки. Саме тому кількість карток в обігу не варто сприймати як кількість активних клієнтів банків.

До літа 2026 року розрив навіть збільшився: кількість емітованих карток зросла приблизно до 153,2 млн, тоді як активних було близько 61,1 млн. Це означає, що реально використовувалася приблизно кожна третя-четверта картка з усіх емітованих.

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