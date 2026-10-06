monobank передумав вводити комісію 0,5% за перекази

monobank наразі не планує запроваджувати комісію 0,5% за перекази на картки інших банків. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський , коментуючи інформацію про можливу зміну тарифів.

monobank наразі не планує запроваджувати комісію 0,5% за перекази на картки інших банків.

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«Комісію за перекази на картки інших банків поки що вводити не плануємо. Коли вирішимо ввести, я вас проінформую», — заявив Гороховський.

Нагадаємо

Раніше в тарифах monobank з’явилася комісія 0,5% за переказ власних коштів на картки Mastercard інших банків. Водночас перекази на картки Visa мали залишатися без комісії.

Передбачалося, що нові умови можуть почати діяти з 18 жовтня 2026 року, однак згодом у банку заявили, що ця дата вже неактуальна.

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Таким чином, на цей момент комісія 0,5% фактично не запроваджується. Якщо monobank ухвалить таке рішення пізніше, банк має окремо повідомити клієнтів.

Інші тарифи на перекази залишаються без змін: перекази на картки NovaPay — 0,9%, а перекази за рахунок кредитних коштів — 4%.

Можлива комісія стосувалася б саме переказів на картки інших банків, а не звичайних розрахунків карткою в магазинах чи інтернеті.