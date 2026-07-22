Від чого залежить розмір пенсії: чому податки тут ні до чого

Більшість людей вважає: чим більше податків сплачено за життя, тим вища буде пенсія. Насправді це поширена помилка. Питання, від чого залежить розмір пенсії, має чітку законодавчу відповідь — і сума сплачених податків до цієї формули не входить узагалі. Про це розповів засновник консалтингової компанії YANKIV Богдан Янків.

Податки і пенсія — це різні речі

Кожен, хто отримує дохід, тим чи іншим чином сплачує податки. У найманих працівників податок утримує роботодавець ще до виплати зарплати. ФОП сплачує податки зі свого доходу самостійно. Навіть той, хто отримує оплату готівкою і формально нічого не декларує, усе одно опосередковано сплачує податки — хоча б через ПДВ, закладений у ціну будь-якої покупки.

Але сума сплачених податків жодним чином не впливає на майбутній розмір пенсії. Сплата податку — це, по суті, плата державі за можливість вести діяльність чи працювати, а не внесок у якийсь особистий пенсійний «рахунок». Тут можна провести аналогію з комісією за зняття готівки в банкоматі: це плата за саму операцію, а не накопичення на майбутнє.

Що насправді впливає на пенсію: ЄСВ і страховий стаж

На розмір майбутньої пенсії впливає зовсім інший платіж — єдиний соціальний внесок (ЄСВ). За законом ЄСВ не вважається податком — це форма обов’язкового державного соціального страхування. І саме ті, хто сплачує ЄСВ, накопичують пенсійний стаж: розмір і регулярність сплати ЄСВ безпосередньо визначають майбутню пенсію, тоді як сплата ПДФО, єдиного податку чи ПДВ на цей показник не впливає взагалі.

Тут важливо розвіяти ще одну поширену помилку — вже не про податки, а про сам статус підприємця. Багато хто вважає, що сама реєстрація ФОП автоматично означає накопичення страхового стажу. Це не так: стаж дає виключно факт сплати ЄСВ, а не факт реєстрації чи ведення діяльності. ФОП, зареєстрований роками, але без регулярної сплати ЄСВ, може отримати нульовий страховий стаж за весь цей період.

Окреме питання виникає у мільйонів українців, які через війну зараз працюють за кордоном: чи накопичується стаж, поки немає сплат ЄСВ в Україні. Тут теж є вирішення — можна або добровільно продовжувати сплачувати внески до українського Пенсійного фонду з-за кордону, або офіційно зарахувати період роботи в іншій країні до українського стажу за наявності підтвердних документів.

Як саме рахується пенсія: офіційна формула

Розмір пенсії за віком обчислюється за формулою, встановленою статтею 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У неї входять два ключові компоненти: заробітна плата застрахованої особи (визначається за статтею 40 закону) і коефіцієнт страхового стажу (визначається за статтею 25 закону).

Розмір пенсії розраховується індивідуально для кожного пенсіонера та залежить від тривалості набутого страхового стажу і величини заробітної плати, з якої фактично сплачувались страхові внески.

Заробітна плата для розрахунку визначається як добуток двох показників: усередненої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією, та індивідуального коефіцієнта заробітної плати конкретної особи. Цей індивідуальний коефіцієнт — це середньоарифметичний показник співвідношення особистого заробітку до середнього по країні за кожен місяць страхового стажу, який враховується.

Заробітна плата для розрахунку враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року — за даними системи персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера, і за умови документального підтвердження, для розрахунку також можна врахувати заробіток за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року, незалежно від наявних перерв у стажі.

Коефіцієнт страхового стажу ЄСВ і пенсійний стаж пов’язує напряму: тривалість страхового стажу визначається в місяцях за весь період, протягом якого особа підлягала державному пенсійному страхуванню, тобто фактично сплачувала ЄСВ. Сам коефіцієнт розраховується як співвідношення суми місяців страхового стажу до 1200. Обидва коефіцієнти — і страхового стажу, і заробітної плати — визначаються із заокругленням до п’яти знаків після коми.

Якщо на момент призначення пенсії дані про заробітну плату в Україні за попередні три роки відсутні, для розрахунку тимчасово враховується наявна на той момент заробітна плата з подальшим перерахунком пенсії вже після отримання повних даних.

А що робити, якщо ЄСВ сплачувався справно весь рік, але в кабінеті Пенсійного фонду стаж за цей період не відображається? Це поширена і цілком вирішувана ситуація: сама сплата внеску ще не означає автоматичного зарахування стажу — ПФУ фіксує його лише за фактом поданої річної звітності з Додатком 1, а не за фактом надходження коштів.