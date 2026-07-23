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23 липня 2026, 15:37

Чи зможе росія провести економічну блокаду України

23 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у філіппінській столиці — Манілі. Рубіо заявив, що під час зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на Філіппінах вони обговорювали шляхи завершення війни проти України. Про те, що залишилося поза увагою широкого загалу, у своїй колонці у Facebook пише політолог Вадим Денисенко.

23 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у філіппінській столиці — Манілі.

Зерновий коридор знову на паузі: що це означає зараз

Чорне море де-факто закрите для наших кораблів. Азовське море повністю закрите для росії. Ми продовжимо бити по російському флоту, росія — по нашій залізничній інфраструктурі і, можливо, по інфраструктурі Польщі.

За політичними баталіями навколо міністра оборони і головкома практично непоміченим для широкого загалу залишилося повідомлення міністра закордонних справ Сибіги про те, що Україна збирає Радбез ООН на 27 липня. Річ у тім, що 22 липня вперше не пройшло жодне судно українським морським коридором, що може стати серйозним ударом по експорту зернових у розпал сезону збору врожаю.

Востаннє щось подібне було у 2022 році, але тоді, у липні, були підписані угоди про зерновий коридор, за якими Україна експортувала свої товари з трьох портів Одеського регіону, а росії розблокували можливості для експорту добрив та зерна. За рік росія вийшла з цієї угоди, але Україна перенаправила вантажопотоки іншим маршрутом.

Зараз ситуація стає критичною через те, що росія ухвалила рішення бити по суднах, які заходять в українські порти. І тепер ми будемо змушені переорієнтовувати свої вантажопотоки, як і у 2022 році, на сухопутні коридори. Але зараз ситуація дещо інша, ніж була чотири роки тому. Головна відмінність — потенційні конфлікти насамперед із Польщею і спроби перекриття кордонів фермерами, які цього разу буде набагато легше організувати. Простіше кажучи, план росії — спроба економічної блокади України.

Що показала розмова Рубіо з Лавровим і хто має вступити в гру

У цьому контексті зовсім по-іншому варто дивитися на заяви розвідок про можливість російських провокацій на території Польщі з використанням українських дронів. Ці провокації потрібні насамперед для підбурювання місцевого населення і легітимізації посиленої блокади (хай навіть тимчасової) українського експорту, а відтак — і імпорту зброї та комплектуючих. Великий плюс у тому, що інформаційна контркампанія вже запущена. Але ситуація все одно може стати дуже напруженою.

Розмова Рубіо з Лавровим показала повне небажання Кремля вести діалог. Росіяни просто зробили вигляд, що вони ображені, і завели шарманку про те, що їх обманули. Вони чудово розуміють, що у США, попри все, немає достатніх важелів впливу на Росію. А в Кремлі вважають, що економічні втрати росії менш важливі, ніж ті проблеми, з якими зіткнеться Україна.

На жаль, без серйозного зовнішнього тиску на рф вирішити цю, поки що потенційну, проблему майже неможливо. Такий тиск на росію може чинити лише Китай. Чи готові ми до переговорів із Китаєм? Питання риторичне.

Зараз багато в чому почалася гра нервів. Росіяни блефують, що можуть воювати вічно за умови нашої морської блокади. Максимум, на що вони здатні, — короткостроковий бліцкриг. І то за умови, що вдасться різко обмежити сухопутні коридори.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Abramon
Abramon
23 липня 2026, 15:57
#
«Такий тиск на росію може чинити лише Китай. «- це міф ніякого суттєвого і дієвого тиску на пєдєрацію від КНР не варто очікувати. Для КНР війна і послаблення заходу грає на руку, КНР немає такого впливу, як більшості уявляється і фантазується, навіть, якщо пофантазувати, що КНР намагатиметься продиктувати пєдєрації, якісь умови по припиненню війни пєдєрація не прийме ці умови.
«Чи готові ми до переговорів із Китаєм?» — на переговорах КНР буде за все хороше і проти всього поганого. КНР стратегнічно не вигідно йти на якісь домовленості з Україною.
Тому війна триватиме доки в пєдєрації будуть економічні можливості вести її.
+
0
zevs1
zevs1
23 липня 2026, 17:05
#
Что мешает Украине ударить по Кремлю и ихней Госдуме чтобы протрезвели,можно ещё по Барвихе и Рублёвке чтобы быстрее приняли решение о завершении своей спецоперации о выходе из Украины.
+
+15
Mindent
Mindent
23 липня 2026, 17:17
#
Это вызовет лишь аналогичную ответную реакцию…
+
0
zevs1
zevs1
23 липня 2026, 20:45
#
Mindent/
Дело в том что таким образом в России будет повергнут символ тирании, а это именно Кремль который распространяет войну на всех своих соседей.
+
0
Smachnenk0
Smachnenk0
23 липня 2026, 20:28
#
А что мешало Украине бить по российским судам в Азовском и Черном морях? Ничего не мешало. Украина и била. И теперь мы читаем и комментируем эту статью.
+
0
Smachnenk0
Smachnenk0
23 липня 2026, 20:39
#
Разговор Рубио с Лавровым показал полное нежелание Кремля вести диалог.

Состоявшийся разговор показал полное нежелание разговаривать. Оксюморон? Двоемыслие?

К сожалению, без серьезного внешнего давления на рф решить эту пока потенциальную проблему почти невозможно. Такое давление на россию может оказать только Китай.

Ну, да, отключение от SWIFT, подрыв газовой трубы, потолок цен на нефть, отлучение от спортивных соревнований, двадцать-какой-то пакет санкций — это не серьезное внешнее давление. Серьезным давлением станет Китай, который не захочет покупать в России дешевую нефть.

Сейчас во многом началась игра нервов. Россияне блефуют, что могут воевать вечно при нашей морской блокаде.

Четыре с половиной года российского блефа о том, что они могут воевать вечно.
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