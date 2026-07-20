Фонд гарантування повернув кредиторам майже 3 млрд грн: найбільші виплати отримала держава

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 липня 2026, 18:40

Фонд гарантування повернув кредиторам майже 3 млрд грн: найбільші виплати отримала держава

За підсумками січня—червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спрямував 2,96 млрд грн на задоволення вимог кредиторів банків, що перебувають у процедурі ліквідації. Найбільшу частину коштів, понад 1,05 млрд грн, перерахував АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), який перебуває в управлінні ФГВФО. Кошти отримала держава в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитор дев’ятої черги.

За підсумками січня—червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спрямував 2,96 млрд грн на задоволення вимог кредиторів банків, що перебувають у процедурі ліквідації.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Загалом із початку повномасштабного вторгнення «МР Банк» уже перерахував державі понад 3,29 млрд грн.

Кому спрямували найбільше коштів

Крім держави, значні виплати отримали кредитори сьомої черги, серед яких юридичні особи, не пов’язані з банками. На їхню користь за шість місяців було спрямовано 973,4 млн грн.

Ще 148,9 млн грн Фонд направив на задоволення вимог кредиторів третьої черги, зокрема для компенсації витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам відповідно до законодавства.

Інші кошти були розподілені між кредиторами наступних черг.

«Серед кредиторів банків, що ліквідуються, є і держава, і підприємства. Тому кожне успішне стягнення заборгованості та продаж активів означає повернення ресурсів туди, де вони можуть знову працювати — на розвиток економіки, підтримку бізнесу та виконання державою своїх функцій», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Погашення вимог кредиторів здійснюється за рахунок продажу та управління активами банків, що ліквідуються. До джерел надходжень належать погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренди майна та інших активів.

Загалом станом на 1 липня 2026 року банки, які перебувають у процедурі ліквідації, вже задовольнили вимоги кредиторів на 77,7 млрд грн. Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори, зокрема 16,7 млрд грн — Національний банк України.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування передав державі акції українських дочірніх структур російських держбанків загальною вартістю понад 27 млрд грн. Це стало частиною політики з виведення російського державного капіталу з банківського сектору України.

Читайте також: Фонд гарантування вкладів оновив перелік боржників збанкрутілих банків

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами