Фонд гарантування повернув кредиторам майже 3 млрд грн: найбільші виплати отримала держава

За підсумками січня—червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) спрямував 2,96 млрд грн на задоволення вимог кредиторів банків, що перебувають у процедурі ліквідації. Найбільшу частину коштів, понад 1,05 млрд грн, перерахував АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), який перебуває в управлінні ФГВФО. Кошти отримала держава в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитор дев’ятої черги.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Загалом із початку повномасштабного вторгнення «МР Банк» уже перерахував державі понад 3,29 млрд грн.

Кому спрямували найбільше коштів

Крім держави, значні виплати отримали кредитори сьомої черги, серед яких юридичні особи, не пов’язані з банками. На їхню користь за шість місяців було спрямовано 973,4 млн грн.

Ще 148,9 млн грн Фонд направив на задоволення вимог кредиторів третьої черги, зокрема для компенсації витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам відповідно до законодавства.

Інші кошти були розподілені між кредиторами наступних черг.

«Серед кредиторів банків, що ліквідуються, є і держава, і підприємства. Тому кожне успішне стягнення заборгованості та продаж активів означає повернення ресурсів туди, де вони можуть знову працювати — на розвиток економіки, підтримку бізнесу та виконання державою своїх функцій», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Погашення вимог кредиторів здійснюється за рахунок продажу та управління активами банків, що ліквідуються. До джерел надходжень належать погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренди майна та інших активів.

Загалом станом на 1 липня 2026 року банки, які перебувають у процедурі ліквідації, вже задовольнили вимоги кредиторів на 77,7 млрд грн. Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори, зокрема 16,7 млрд грн — Національний банк України.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування передав державі акції українських дочірніх структур російських держбанків загальною вартістю понад 27 млрд грн. Це стало частиною політики з виведення російського державного капіталу з банківського сектору України.

Читайте також: Фонд гарантування вкладів оновив перелік боржників збанкрутілих банків