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22 липня 2026, 9:23

Пенсії в Україні: кожен четвертий отримує лише 3,5 тис. грн

В Україні нараховується 9,98 млн пенсіонерів станом на 1 липня 2026 року за даними Пенсійного фонду. Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік. Середня пенсія становить 7 273 грн. Кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень, йдеться в даних Опендатабот.

В Україні нараховується 9,98 млн пенсіонерів станом на 1 липня 2026 року за даними Пенсійного фонду.

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Кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 74 396 осіб за другий квартал 2026 року. З початку року вона зменшилася вже на 190,5 тисяч — більше, ніж за весь 2025 рік.

В Україні нараховується 9 976 619 пенсіонерів станом на 1 липня 2026 року. Середня пенсія складає 7 273 грн (близько 163$).

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Майже третина всіх пенсіонерів отримує виплату, більшу за середню по країні: 3,2 млн людей мають понад 7 тисяч гривень. З них півмільйона отримують понад 20 тисяч гривень

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

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Середня пенсія

Пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі — у столиці: 9 901 грн (на 36% більше за середню). Середня пенсія на Донеччині становить 8 990 грн (на 24% більше), на Луганщині — 8 752 грн (на 20% більше).

Втім є й регіони, де виплати менші за середні. Пенсія на Тернопільщині становить 5 657 грн — на 22% менше за середню. На 20% менша виплата у Чернівецькій області (5 839 грн), на 19% — на Закарпатті (5 918 грн).

Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн людей (28%). Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
22 липня 2026, 11:32
#
Так кучка проходимцев со сцены майдана 2014-го обещали, что заживем как в Европе!!! В чем дело, не могу понять?
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