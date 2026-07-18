НБУ запровадить нові правила контролю платіжних операцій: що зміниться

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови, який має запровадити єдині стандартизовані підходи до контролю за платіжними операціями для надавачів платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами регулятора, нові правила спрямовані на вдосконалення контролю та звірки платіжних операцій, щоб підвищити ефективність управління операційними ризиками надавачів платіжних послуг.

Проєкт, зокрема, визначає:

засади здійснення заходів із контролю за платіжними операціями;

можливість залучення третіх осіб до виконання окремих процесів / робіт у межах здійснення функції моніторингу платіжних операцій;

здійснення НБУ оцінки ефективності заходів із контролю за платіжними операціями;

вимоги до організації надавачами платіжних послуг заходів із контролю за платіжними операціями;

контрольні заходи в межах моніторингу платіжних операцій;

можливість самостійного впровадження надавачами платіжних послуг правил моніторингу платіжних операцій;

перелік заходів щодо запобігання неправильному присвоєнню кодів категорій торговців (міскодингу), що мають здійснюватися надавачами платіжних послуг;

перелік ознак нетипової поведінки користувачів.

У НБУ зазначили, що зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуться до 31 липня 2026 року включно.

Читайте також: НБУ відкриє доступ для налаштування банкоматів перед введенням купюри в 2000 грн

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк розширив перелік способів, якими банки можуть верифікувати клієнтів-фізичних осіб. Нові правила покликані зробити фінансові послуги доступнішими для людей, які мають труднощі з самостійним проходженням стандартних процедур.