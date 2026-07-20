У понеділок, 20 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 50 коп. до 76,57 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 70 коп. до 78,8 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
20 липня 2026, 18:20
Ціни на пальне 20 липня: бензин та дизель знову дорожчають
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Середні ціни на пальне станом на 20 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 80,73 грн/л (здорожчав на 1 грн 74 коп.);
- Бензин марки А-95 — 76,57 грн/л (здорожчав на 1 грн 50 коп.);
- Бензин марки А-92 — 71,46 грн/л (здорожчав на 98 коп.);
- Дизпальне — 78,8 грн/л (здорожчало на 1 грн 70 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 40,02 грн/л, що на рівні попереднього робочого дня, 17 липня.
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Джерело: Мінфін
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