Ціни на пальне 20 липня: бензин та дизель знову дорожчають

У понеділок, 20 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 50 коп. до 76,57 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 70 коп. до 78,8 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».