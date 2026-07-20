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20 липня 2026, 18:22

Ціни на нове житло зростають по всій Україні. Попереду Вінниця: +26% за рік

Ринок первинної нерухомості в Україні продовжує дорожчати. За даними ЛУН станом на 17 липня 2026 року, в усіх 20 проаналізованих містах ціна квадратного метра зросла або залишилася незмінною — жодного міста з падінням.

Ринок первинної нерухомості в Україні продовжує дорожчати.

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Найбільший приріст показала Вінниця — плюс 26% за рік. Квадратний метр тут коштує 53 100 грн. На другому місці Івано-Франківськ (+24%, 44 800 грн) і Тернопіль (+23%, 39 200 грн).

Чернівці зросли на 22% до 51 500 грн, Хмельницький — на 21% до 36 000 грн.

Найактивніше дорожчають міста заходу та центру України. Саме туди спрямований основний міграційний потік із небезпечніших регіонів, і саме там попит на нове житло найвищий.

Новобудови в Київі стали дорожче на 11%. Це набагато скромніший результат порівняно з провінційними лідерами. Але за абсолютною ціною столиця посідає друге місце: 61 100 грн за квадратний метр. Дорожче лише Львів — 67 500 грн при прирості 14%.

На схід від Києва картина інша. Харків виріс лише на 3% і залишається одним із найдешевших міст у списку — 28 600 грн за метр.

Запоріжжя і Суми зафіксували нульовий приріст: 24 100 і 26 000 грн відповідно, що логічно з огляду на те, що нового будівництва тут зараз майже немає. Полтава додала 8%, але з ціною 36 000 грн залишається самим доступним варіантом в регіонах, які не є вважаються прифронтовими.

Найдешевше нове житло — у Запоріжжі (24 100 грн/м²), Сумах (26 000 грн/м²) та Харкові (28 600 грн/м²).

Це міста, які або безпосередньо межують із зоною бойових дій, або регулярно потрапляють під обстріли. Низькі ціни тут — відображення ризиків, а не привабливості ринку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Nobleman
Nobleman
20 липня 2026, 19:19
#
Та конечно🤭
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