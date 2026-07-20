Український бізнес за тиждень отримав 1,7 млрд грн пільгових кредитів за програмою «5-7-9%»

Українські підприємці за минулий тиждень, з 13 до 19 липня, отримали 506 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%». Як повідомило Міністерство фінансів , фінансування надали 48 уповноважених банків. Із загального обсягу кредитів 385 позик на суму 1,1 млрд грн видали банки державного сектору.

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З початку 2026 року представники мікро-, малого та середнього бізнесу вже залучили за програмою 22,06 тис. кредитів на 102,9 млрд грн. Частка державних банків у цьому обсязі становить 14,47 тис. кредитів на 46,7 млрд грн.

На що підприємці спрямовують кредити

Від початку повномасштабної війни програма стала одним із головних інструментів фінансування бізнесу в умовах обмеженого доступу до банківських ресурсів. За цей період банки видали 122,22 тис. кредитів на загальну суму 475,4 млрд грн.

Станом на 20 липня найбільші обсяги кредитування були спрямовані на такі напрями:

90,6 млрд грн — підприємствам у зонах високого воєнного ризику;

89,69 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

85,59 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

71,33 млрд грн — на інвестиційні цілі;

57,57 млрд грн — для сільськогосподарських товаровиробників;

56,8 млрд грн — на антивоєнні цілі;

9,83 млрд грн — на фінансування енергосервісних проєктів.

З моменту запуску програми у лютому 2020 року банки підписали 157,05 тис. кредитних договорів на 565 млрд грн.

Із них державні банки уклали 107,21 тис. договорів на 258,6 млрд грн.

Бізнес із фокусом на відновлення

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» є частиною політики «Зроблено в Україні» та передбачає здешевлення кредитування для мікро-, малого й середнього бізнесу через компенсацію процентних ставок або державні гарантії.

Після 2024 року основний акцент програми змістився на фінансування інвестиційних проєктів. Підприємці можуть залучати кошти для модернізації виробництва, підвищення енергоефективності, розвитку інфраструктури та відновлення об'єктів, пошкоджених через війну.

Як повідомляв Мінфін, програма залишається одним із головних механізмів підтримки підприємців під час війни, однак зростання обсягів кредитування створює додаткове навантаження на державний бюджет. Раніше ми писали, що до кінця року заборгованість держави перед банками за програмою може зрости до 10 млрд грн.