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20 липня 2026, 12:45

Яким роботодавцям найважче знайти працівників у 2026 році

За підсумками першого півріччя 2026 року роботодавці, які користувалися послугами Державної служби зайнятості, подали понад 240 тисяч вакансій. Заповнити вдалося 131,5 тисячі робочих місць. За цей самий період до служби звернулися майже 230 тисяч людей, які отримали статус безробітного. Але попри значну кількість вакансій і кандидатів, далеко не всім вдалося знайти одне одного. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

За підсумками першого півріччя 2026 року роботодавці, які користувалися послугами Державної служби зайнятості, подали понад 240 тисяч вакансій.

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Чому роботодавцям бракує працівників

У Державній службі зайнятості пояснюють, що головною причиною залишається розрив між вимогами роботодавців і підготовкою або кар'єрними очікуваннями шукачів роботи. Часто кандидати не мають необхідної кваліфікації, а запропоновані умови не відповідають їхнім професійним планам.

Саме тому одним із пріоритетів служби залишається професійне навчання та перекваліфікація.

За шість місяців 2026 року додаткове навчання за підтримки Державної служби зайнятості пройшли 37 тисяч людей. Майже 30 тисяч із них здобували нові професійні знання та навички, а понад 20 тисяч навчалися у центрах професійно-технічної освіти служби.

Ще 4,1 тисячі українців отримали ваучери, які дозволяють опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію.

На які посади роботодавці найшвидше знаходять працівників

Найкращі показники укомплектування вакансій у першому півріччі зафіксовано за професіями масового попиту. Найбільше працівників роботодавці знайшли на такі посади:

  • продавців продовольчих товарів — 6,7 тис.;
  • водіїв автотранспортних засобів — 6,2 тис.;
  • кухарів — 3,3 тис.;
  • бухгалтерів — 2,7 тис.;
  • охоронників — 2,4 тис.;
  • адміністраторів — 2,2 тис.

Водночас на частину вакансій протягом року не надійшло жодного відгуку.

Йдеться, зокрема, про вакансії машиніста автомотриси, помічника машиніста електропоїзда, поїзного електромеханіка, моториста, машиніста установок збагачення та брикетування, мийника літальних апаратів, техніка-метеоролога та завідувача ветеринарної клініки.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
20 липня 2026, 13:20
#
Тем, кто не хочет людям платить реальную зарплату, а не копейки.
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