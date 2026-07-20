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20 липня 2026, 12:20

Єврокомісія анонсувала план єдиного банківського ринку: що зміниться у 2027 році

Єврокомісія оприлюднила план реформування банківського сектору ЄС. Реформа повинна усунути національні бар'єри, які заважають банкам працювати по всьому блоку, і вивільнити інвест-капітал у розмірі €1,2 трлн на рік. Конкретні законодавчі зміни очікуються в першому кварталі 2027 року. Про це повідомляє видання Euro News.

Єврокомісія оприлюднила план реформування банківського сектору ЄС.

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Попри десятиліття роботи над Банківським союзом, європейський банківський ринок досі залишається роздробленим по національних кордонах. Банки змушені виконувати вимоги щодо капіталу і ліквідності на рівні материнської компанії і кожної дочірньої структури в різних країнах. Це «заморожує» ресурси всередині окремих держав і підвищує витрати на відповідність вимогам.

Що пропонує Єврокомісія

Ключові зміни стосуються кількох напрямків:

  1. Капітал і ліквідність. Материнські банки отримають більше повноважень управляти ресурсами всієї групи. Для таких гігантів як UniCredit, BNP Paribas та Santander ці повноваження ділитимуться між ЄЦБ і національними регуляторами

  2. Злиття і поглинання. Національні органи втратять частину права блокувати або обмежувати транскордонні угоди

  3. Захист депозитів. Координація страхування вкладів на рівні ЄС, щоб банкрутство транскордонного банку не лягло тягарем на бюджет окремої країни

  4. Боргові портфелі. Банки заохочуватимуть диверсифікувати вкладення в держоблігації, а не концентруватися на паперах однієї країни

  5. AML-уніфікація вимог. З липня 2027 року банкам не буде потрібно підтримувати окремі IT-системи для кожної країни

Єврокомісія наполягає, що уніфікація правил — це не дерегуляція. Захист вкладників і фінансова стабільність залишаються пріоритетами.

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Навіщо це потрібно саме зараз

ЄС зараз потребує масштабних інвестицій у чисті технології, оборону та штучний інтелект. За оцінками Єврокомісії, щорічна інвестиційна потреба блоку становить €1,2 трлн. Роздроблений банківський ринок цю потребу закрити не може: занадто багато капіталу застрягає всередині окремих країн замість того, щоб рухатися туди, де він потрібен.

У перспективі банківська інтеграція ЄС безпосередньо стосується і України як країни-кандидата. Уніфікація правил і зниження бар'єрів для транскордонної банківської діяльності означатимуть, що українські банки поступово матимуть доступ до дешевшого капіталу та ширших ринків. Для відбудови країни після війни це критично важливо — і чим раніше Україна адаптує своє банківське законодавство до стандартів ЄС, тим швидше зможе скористатися перевагами реформи.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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