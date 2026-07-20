Єврокомісія оприлюднила план реформування банківського сектору ЄС. Реформа повинна усунути національні бар'єри, які заважають банкам працювати по всьому блоку, і вивільнити інвест-капітал у розмірі €1,2 трлн на рік. Конкретні законодавчі зміни очікуються в першому кварталі 2027 року. Про це повідомляє видання Euro News.
Єврокомісія анонсувала план єдиного банківського ринку: що зміниться у 2027 році
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Попри десятиліття роботи над Банківським союзом, європейський банківський ринок досі залишається роздробленим по національних кордонах. Банки змушені виконувати вимоги щодо капіталу і ліквідності на рівні материнської компанії і кожної дочірньої структури в різних країнах. Це «заморожує» ресурси всередині окремих держав і підвищує витрати на відповідність вимогам.
Що пропонує Єврокомісія
Ключові зміни стосуються кількох напрямків:
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Капітал і ліквідність. Материнські банки отримають більше повноважень управляти ресурсами всієї групи. Для таких гігантів як UniCredit, BNP Paribas та Santander ці повноваження ділитимуться між ЄЦБ і національними регуляторами
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Злиття і поглинання. Національні органи втратять частину права блокувати або обмежувати транскордонні угоди
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Захист депозитів. Координація страхування вкладів на рівні ЄС, щоб банкрутство транскордонного банку не лягло тягарем на бюджет окремої країни
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Боргові портфелі. Банки заохочуватимуть диверсифікувати вкладення в держоблігації, а не концентруватися на паперах однієї країни
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AML-уніфікація вимог. З липня 2027 року банкам не буде потрібно підтримувати окремі IT-системи для кожної країни
Єврокомісія наполягає, що уніфікація правил — це не дерегуляція. Захист вкладників і фінансова стабільність залишаються пріоритетами.
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Навіщо це потрібно саме зараз
ЄС зараз потребує масштабних інвестицій у чисті технології, оборону та штучний інтелект. За оцінками Єврокомісії, щорічна інвестиційна потреба блоку становить €1,2 трлн. Роздроблений банківський ринок цю потребу закрити не може: занадто багато капіталу застрягає всередині окремих країн замість того, щоб рухатися туди, де він потрібен.
У перспективі банківська інтеграція ЄС безпосередньо стосується і України як країни-кандидата. Уніфікація правил і зниження бар'єрів для транскордонної банківської діяльності означатимуть, що українські банки поступово матимуть доступ до дешевшого капіталу та ширших ринків. Для відбудови країни після війни це критично важливо — і чим раніше Україна адаптує своє банківське законодавство до стандартів ЄС, тим швидше зможе скористатися перевагами реформи.
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