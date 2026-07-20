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20 липня 2026, 11:56

У Нью-Йорку школярів навчатиме людиноподібний робот

Шкільний округ міста Саламанка у західній частині штату Нью-Йорк цієї осені стане з першим у США, де в класі працюватиме повноцінний людиноподібний робот. Гуманоїда на ім'я Sally розробила канадська компанія Realbotix — однак її минуле викликає найбільше запитань у батьків, пише Mashsble.

Шкільний округ міста Саламанка у західній частині штату Нью-Йорк цієї осені стане з першим у США, де в класі працюватиме повноцінний людиноподібний робот.

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Хто така Sally і як вона працюватиме

Sally матиме «правдоподібну зовнішність» із силіконовою шкірою та довгим каштановим волоссям, буде стаціонарною, у сидячому положенні, але з широким діапазоном рухів верхньої частини тіла та мімікою обличчя.

Робот не замінюватиме класного вчителя — компанія та школа наголошують, що йдеться про «підтримку навчання» для учнів і педагогів. Пілотну програму запустять у вибраних курсах зі штучного інтелекту та робототехніки в межах статусу округу як STEM-напряму Woz ED, з подальшим розширенням до приблизно 500 учнів старшої школи восени 2026 року.

Разом із фізичним роботом округ отримує програмну платформу Optio — цифрового аватара, з яким учні можуть взаємодіяти на ноутбуках і поза уроками, отримуючи цілодобову допомогу з домашніми завданнями кількома мовами на основі схваленої округом навчальної програми.

Ціна Sally

Шкільна рада міста Саламанка схвалила купівлю Sally приблизно за $57 000 — зі знижкою від типової ціни робота в $95 000. Компанія-виробник запевняє, що вчитель працює на потужності, приблизно еквівалентній ноутбуку, він не підключений до відкритого інтернету, не може записувати відео чи аудіо і навчений радше відповідати «я не знаю», ніж вигадувати відповідь.

Перед уроком учні будуть ідентифікуватись за персональним кодом, що дозволить роботу «пам'ятати» попередні розмови й продовжувати їх у наступних заняттях.

Вбудовані запобіжники безпеки

Гендиректор Realbotix Ендрю Кігель повідомив виданню New York Focus, що і гуманоїдний робот, і комп’ютерний аватар навчені завжди повертати розмову до навчальної теми. Згадки про суїцид, самоушкодження чи інші позначені терміни автоматично сповіщатимуть адміністрацію школи.

У демонстрації для журналістів Кігель розповів аватару історію про булінг у школі — система відповіла співчутливо і порадила звернутися до довіреного дорослого: вчителя, консультанта чи директора, а також повідомити батьків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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