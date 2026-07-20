Спека змінила онлайн-покупки українців: що масово замовляли у червні

У червні 2026 року українці активніше купували товари, пов’язані з охолодженням. На тлі спеки в окремих регіонах вентилятори вперше за останні 12 місяців увійшли до топ-10 найпопулярніших категорій на Rozetka.

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Попит на категорію вентиляторів у червні зріс на 308% порівняно з травнем. Водночас окремий товар у цій категорії показав ще вищу динаміку — кількість замовлень конкретної моделі вентилятора збільшилася на 633%.

Найбільший приріст серед окремих товарів продемонстрували охолоджуючі килимки для тварин. Їхні продажі зросли у 12 разів, або на 1093% порівняно з травнем.

Що купували найчастіше

Попри сезонні зміни, найпопулярніші категорії товарів за рік майже не змінилися. Абсолютним лідером у червні 2026 року та за останні 12 місяців залишається корм для котів.

До топ-10 категорій у червні увійшли:

корм для котів;

догляд за порожниною рота;

гарячі напої;

догляд за волоссям;

догляд за тілом;

догляд за обличчям;

чохли для телефонів;

кабелі та адаптери;

пральні засоби;

вентилятори.

Лідерами продажів традиційно залишаються товари повсякденного вжитку: засоби для догляду, побутова хімія, аксесуари для смартфонів і товари для тварин.

Окремо показово, що гарячі напої стабільно утримують третю позицію навіть улітку. Українці не відмовляються від кави та чаю у спекотну пору року, тож категорія не має виключно зимового характеру.

Товари-бестселери червня

До п’ятірки найпопулярніших товарів у червні 2026 року увійшли:

підписка Smart;

оливкова олія;

зубна паста;

набір сухого корму для дорослих стерилізованих котів;

таблетки для посудомийних машин

Сезонний тренд на охолодження

Найсильніше у червні зросли замовлення товарів, пов’язаних із літом, спекою та доглядом за домашніми улюбленцями.

Товарами-рекордсменами стали: