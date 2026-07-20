Спека змінила онлайн-покупки українців: що масово замовляли у червні

У червні 2026 року українці активніше купували товари, пов’язані з охолодженням. На тлі спеки в окремих регіонах вентилятори вперше за останні 12 місяців увійшли до топ-10 найпопулярніших категорій на Rozetka.
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Попит на категорію вентиляторів у червні зріс на 308% порівняно з травнем. Водночас окремий товар у цій категорії показав ще вищу динаміку — кількість замовлень конкретної моделі вентилятора збільшилася на 633%.
Найбільший приріст серед окремих товарів продемонстрували охолоджуючі килимки для тварин. Їхні продажі зросли у 12 разів, або на 1093% порівняно з травнем.
Що купували найчастіше
Попри сезонні зміни, найпопулярніші категорії товарів за рік майже не змінилися. Абсолютним лідером у червні 2026 року та за останні 12 місяців залишається корм для котів.
До топ-10 категорій у червні увійшли:
- корм для котів;
- догляд за порожниною рота;
- гарячі напої;
- догляд за волоссям;
- догляд за тілом;
- догляд за обличчям;
- чохли для телефонів;
- кабелі та адаптери;
- пральні засоби;
- вентилятори.
Лідерами продажів традиційно залишаються товари повсякденного вжитку: засоби для догляду, побутова хімія, аксесуари для смартфонів і товари для тварин.
Окремо показово, що гарячі напої стабільно утримують третю позицію навіть улітку. Українці не відмовляються від кави та чаю у спекотну пору року, тож категорія не має виключно зимового характеру.
Товари-бестселери червня
До п’ятірки найпопулярніших товарів у червні 2026 року увійшли:
- підписка Smart;
- оливкова олія;
- зубна паста;
- набір сухого корму для дорослих стерилізованих котів;
- таблетки для посудомийних машин
Сезонний тренд на охолодження
Найсильніше у червні зросли замовлення товарів, пов’язаних із літом, спекою та доглядом за домашніми улюбленцями.
Товарами-рекордсменами стали:
- охолоджуючий килимок для тварин — +1093%;
- упаковка вологого корму для котів, 26 штук — +923%;
- вентилятор — +633%;
- кавовий напій 3в1, 50 стіків — +601%.
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