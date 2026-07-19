Meta веде переговори з Anthropic про оренду обчислювальних потужностей на $10 млрд — Reuters

Компанія Meta Platforms веде переговори з розробником ШІ Anthropic щодо можливої дворічної угоди про оренду обчислювальних потужностей вартістю до $10 млрд. Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з перебігом переговорів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Після появи цієї інформації акції Meta дещо скоротили втрати, однак завершили торги п'ятниці зі зниженням більш ніж на 2% на тлі загального розпродажу технологічних акцій.

Новий напрямок бізнесу

Потенційна угода допоможе Meta зменшити залежність від рекламного бізнесу та почати заробляти на власній інфраструктурі для штучного інтелекту. Так компанія зможе конкурувати з постачальниками хмарних обчислень, зокрема CoreWeave та Nebius, оскільки попит на обчислювальні ресурси стрімко зростає через розвиток генеративного ШІ.

За словами джерела, Anthropic сплачуватиме Meta щомісячні платежі протягом двох років. Водночас умови угоди ще можуть змінитися, а обидві сторони матимуть можливість достроково її припинити.

Переговори тривають

Ініціатором переговорів стала Anthropic, яка запропонувала Meta укласти угоду ще в червні. Водночас процес ускладнюється тим, що Meta поки не має окремого бізнесу з надання обчислювальних потужностей іншим компаніям.

За даними Reuters, переговори перебувають на ранній стадії, тому сторони можуть і не досягти домовленості.

Читайте також: Anthropic готується до IPO: зустрічі з інвесторами вже заплановані, вихід на біржу відбудеться у жовтні

Meta розширює ШІ-бізнес

Можлива угода нагадує домовленість, яку Anthropic уклала у травні зі SpaceX. Тоді стартап отримав доступ до обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1 у штаті Теннессі.

Ще у травні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявляв, що компанія розглядає можливість виходу на ринок хмарних обчислень. За його словами, щотижня до Meta звертаються компанії, які хочуть отримати доступ до її моделей штучного інтелекту або вільних обчислювальних ресурсів.

На початку липня Bloomberg також повідомляв, що Meta створює власний хмарний бізнес для продажу надлишкових обчислювальних потужностей і розміщення моделей штучного інтелекту для розробників.