Meta веде переговори з Anthropic про оренду обчислювальних потужностей на $10 млрд — Reuters

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 липня 2026, 17:05

Meta веде переговори з Anthropic про оренду обчислювальних потужностей на $10 млрд — Reuters

Компанія Meta Platforms веде переговори з розробником ШІ Anthropic щодо можливої дворічної угоди про оренду обчислювальних потужностей вартістю до $10 млрд. Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з перебігом переговорів.

Meta веде переговори з Anthropic про оренду обчислювальних потужностей на $10 млрд — Reuters

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Після появи цієї інформації акції Meta дещо скоротили втрати, однак завершили торги п'ятниці зі зниженням більш ніж на 2% на тлі загального розпродажу технологічних акцій.

Новий напрямок бізнесу

Потенційна угода допоможе Meta зменшити залежність від рекламного бізнесу та почати заробляти на власній інфраструктурі для штучного інтелекту. Так компанія зможе конкурувати з постачальниками хмарних обчислень, зокрема CoreWeave та Nebius, оскільки попит на обчислювальні ресурси стрімко зростає через розвиток генеративного ШІ.

За словами джерела, Anthropic сплачуватиме Meta щомісячні платежі протягом двох років. Водночас умови угоди ще можуть змінитися, а обидві сторони матимуть можливість достроково її припинити.

Переговори тривають

Ініціатором переговорів стала Anthropic, яка запропонувала Meta укласти угоду ще в червні. Водночас процес ускладнюється тим, що Meta поки не має окремого бізнесу з надання обчислювальних потужностей іншим компаніям.

За даними Reuters, переговори перебувають на ранній стадії, тому сторони можуть і не досягти домовленості.

Читайте також: Anthropic готується до IPO: зустрічі з інвесторами вже заплановані, вихід на біржу відбудеться у жовтні

Meta розширює ШІ-бізнес

Можлива угода нагадує домовленість, яку Anthropic уклала у травні зі SpaceX. Тоді стартап отримав доступ до обчислювальних потужностей дата-центру Colossus 1 у штаті Теннессі.

Ще у травні генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявляв, що компанія розглядає можливість виходу на ринок хмарних обчислень. За його словами, щотижня до Meta звертаються компанії, які хочуть отримати доступ до її моделей штучного інтелекту або вільних обчислювальних ресурсів.

На початку липня Bloomberg також повідомляв, що Meta створює власний хмарний бізнес для продажу надлишкових обчислювальних потужностей і розміщення моделей штучного інтелекту для розробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами