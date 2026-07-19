Нью-Джерсі хоче частку від продажу фрагментів газону з фіналу ЧС-2026

Влада американського штату Нью-Джерсі вимагає частину доходів від продажу фрагментів газону, на якому відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2026 року. Причиною стало те, що саме штат профінансував більшу частину витрат на підготовку поля стадіону MetLife. Про це повідомляє Forbes.

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Речник кандидатки в губернатори Нью-Джерсі Мікі Шеррілл Шон Гіггінс заявив, що платники податків штату мають отримати частину прибутку від продажу газону.

«Нью-Джерсі оплатив переважну частину витрат на підготовку поля стадіону MetLife, тому платники податків штату повинні отримати частину доходів від цієї чергової спроби заробити гроші», — сказав він.

Скільки коштують фрагменти газону

За інформацією кількох американських ЗМІ, ФІФА виставила на продаж фрагменти газону з фіналу турніру.

Покупцям пропонують чотири варіанти сувенірів:

$450;

$900;

$1 200;

$3 000.

Перші три варіанти містять кубики газону розміром приблизно 6,4×6,4×6,4 см. Чим саме вони відрізняються, наразі достеменно невідомо. Ймовірно, дорожчими будуть фрагменти з воротарського майданчика, одинадцятиметрової позначки або центрального кола.

Найдорожчий комплект за $3 000 включає більший фрагмент поля (7,62×7,62×7,62 см), пам'ятний квиток із золотим гравіюванням, мінікопію м'яча фіналу та кришталевий сувенір у вигляді трофея чемпіонату світу.

За оцінкою The Athletic, якщо ФІФА продасть усі сувеніри, організація може отримати до $11,2 млн.

Куди підуть гроші

Основну частину виручки планують спрямувати до організаційного комітету NYNJ Host Committee, який відповідає за проведення матчів у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. ФІФА залишить собі лише невелику частину доходів.

Це вже не вперше

ФІФА вже продавала фрагменти газону після фіналу Клубного чемпіонату світу між «Челсі» та «Парі Сен-Жермен». Тоді покупці отримували шматок справжнього газону та грунту, запакований у скляний куб.

Продаж газону — лише один із багатьох прикладів агресивного маркетингу на цьому турнірі. Наприклад, до чемпіонату світу 2026 року ФІФА також випустила лімітовані футболки міст-господарів по $375 за штуку.

Ціни на квитки поточного ЧС також б'ють історичні рекорди. Хоча на деякі матчі, як-от чвертьфінал Бельгія — Іспанія, ціни на вторинному ринку суттєво просіли, перепустки на сам фінал стартували від $7 443.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що генеральні прокурори штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі надіслали судові повістки до ФІФА в межах розслідування можливих махінацій із продажем квитків на Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Причиною стали масові скарги уболівальників про завищені ціни.

23-й чемпіонат світу з футболу проходить з 11 червня по 19 липня 2026 року. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни — Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки. Крім того, вперше на чемпіонаті світу брали участь 48 команд замість 32.

Фінал чемпіонату світу, в якому зіграють збірні Іспанії та Аргентини, відбудеться у неділю, 19 липня, на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі о 22:00 за київським часом.