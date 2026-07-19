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19 липня 2026, 10:33

Реальний прожитковий мінімум в Україні має становити щонайменше 11−12 тисяч гривень — Гетманцев

Реальний прожитковий мінімум в Україні має становити не менше 11−12 тис. грн на місяць, тоді як нинішні соціальні стандарти не відповідають реальним потребам громадян. Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реальний прожитковий мінімум в Україні має становити щонайменше 11−12 тисяч гривень — Гетманцев
Фото: НБУ

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За його словами, держава поки що не має можливості фінансувати такий рівень прожиткового мінімуму, однак необхідно чесно визначити його реальний розмір і затвердити план поступового наближення соціальних стандартів до цього показника.

«За моїми підрахунками, реальний прожитковий мінімум становить не менше 11−12 тисяч гривень на місяць», — сказав Гетманцев.

Він також запропонував поступово зрівняти прожитковий мінімум із мінімальною пенсією та мінімальною зарплатою, а також відв'язати від цього показника зарплати суддів, прокурорів та інші спеціальні виплати. Щоб зміна показника прожиткового мінімуму не тягнула за собою підвищення й без того величезних спецвиплат.

«Маємо зрівняти прожитковий мінімум з мінімальною пенсією (це прожитковий мінімум для непрацездатних) та із неоподаткованим мінімумом. Бо у нас зараз якась дурня з тим неоподаткованим мінімумом, його фактично немає. Мінімальна заробітна плата також має відповідати оновленому показнику прожиткового мінімуму і, до того ж, не повинна оподатковуватися», — заявив Гетманцев.

Прожитковий мінімум у 2026 році

З 1 січня 2026 року загальний прожитковий мінімум збільшився на 289 грн (9,9%) — із 2 920 грн до 3 209 грн на одну особу.

Для окремих соціальних і демографічних груп встановлено такі розміри прожиткового мінімуму:

  • для дітей віком до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум за останні роки

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15224−5, який передбачав суттєвий перегляд прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій у 2026 році. Згодом документ заслухали та зняли з розгляду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 липня 2026, 11:12
#
И что?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 липня 2026, 11:31
#
Так пиндеть не мешки ворочать!
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