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18 липня 2026, 15:09

У застосунку «Армія+» з'явився електронний військовий квиток

Військовослужбовці Збройних Сил України (ЗСУ) та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) тепер можуть підтвердити свій військовий статус за допомогою смартфона. У застосунку «Армія+» офіційно запустили електронний військово-обліковий документ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

У застосунку «Армія+» з'явився електронний військовий квиток
Фото: Міноборони

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Цифровий аналог має таку саму юридичну силу, як і паперове посвідчення офіцера чи військовий квиток.

Його запуск став можливим завдяки початку роботи Реєстру військовослужбовців. Через нього «Армія+» отримує актуальні дані з державних систем, необхідні для підтвердження, що людина є військовослужбовцем та має військовий статус.

Як формується військово-обліковий документ в «Армія+»

Військовослужбовцю не потрібно подавати окрему заяву, збирати папери або кудись звертатися.

Після авторизації в «Армія+» застосунок автоматично отримує необхідну інформацію через Реєстр військовослужбовців. Дані про проходження служби підтверджуються на основі інформації із системи обліку особового складу «Імпульс».

Якщо дані внесені коректно, документ з’являється в застосунку автоматично.

Документ стане доступним військовослужбовцям ЗСУ та ДССТ поступово. Якщо його поки немає в «Армія+», найімовірніше, необхідні дані ще не повні або проходять підтвердження в системі.

Якщо у військовій частині вже працюють із системою обліку особового складу «Імпульс», військовослужбовець може звернутися до служби персоналу та попросити перевірити актуальність своїх персональних і службових даних.

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Де можна використовувати військовий документ в «Армія+»

Електронний військово-обліковий документ можна використовувати для підтвердження приналежності до категорії військовослужбовців та військового статусу:

  • у військовій частині;
  • на КПП і блокпостах;
  • під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП і поліцією;
  • у державних органах, установах та організаціях;
  • під час отримання послуг — за наявності відповідних технічних можливостей.

На старті електронний документ в «Армія+» доступний за наявності інтернету. Наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний в телефоні офлайн.

Які дані містить військовий документ в «Армія+»

В електронному військово-обліковому документі відображаються:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата народження;
  • дата видачі документа;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • офіційний номер військового документа — він генерується автоматично, є унікальним і відрізняється від номера паперового посвідчення;
  • фото — за наявності даних у системах;
  • статус військовослужбовця — за наявності даних у системах.

Щоб відкрити повну інформацію, потрібно натиснути на картку документа в «Армія+». На її зворотному боці також розміщений QR-код для перевірки.

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Як перевірити військовий документ в «Армія+»

Для перевірки потрібно відсканувати QR-код за допомогою сканера в «Армія+». Після сканування на екрані з’являться основні дані документа. Це дає змогу перевірити, що він дійсний саме в момент перевірки.

QR-код діє три хвилини, після чого автоматично оновлюється. Такий короткий строк дії зменшує ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Документ і QR-код доступні за наявності інтернет-з'єднання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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18 липня 2026, 16:19
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