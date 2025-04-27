У застосунку «Армія+» запустили новий навчальний курс про фінансову грамотність для військових, який розповість як планувати бюджет, заощаджувати, інвестувати та розуміти податки та страхування. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
У застосунку «Армія+» запустили курс із фінансової грамотності для військових
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«Цей курс — практичний гід із керування особистими фінансами в умовах військової служби», — йдеться у повідомлення.
Курс адаптований саме під потреби військових: враховує специфіку доходів, пільги, ризики та реальні життєві ситуації.
Він складається із 20 уроків, у кінці кожного модуля — є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів — фінальний іспит, після успішного складання якого військові можуть отримати електронний сертифікат.
Загалом в «Армія+» тепер десять освітніх курсів. 70 800 військових вже проходять курси, а 28 500 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші курси — це «Безпілотні системи. Основи БпЛА» та «Інформаційна стійкість. Кібербезпека».
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