Залізничні квитки зі спеціального резерву для військових можна придбати у застосунку «Армія+»

Укрзалізниця доєдналася до сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армії+» та надає можливість онлайн купувати залізничні квитки, доступні тільки військовим. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Тепер через застосунок «Армія+» користувачі зможуть отримати доступ до придбання до 4 квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій.

Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються.

Придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту після придбання або зробити скрин квитка, адже з огляду на захист даних він не буде зберігатись.

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Під час пошуку в застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться вільні місця на всі доступні рейси. Сервіс бронювання квитків також продовжить функціонувати.

Щоб скористатись пропозицією в сервісі «Плюси», потрібно оновити застосунок «Армія+» до останньої версії 2.1.0 у Play Market та App Store.

«Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах», — наголосили у компанії.