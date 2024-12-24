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24 грудня 2024, 18:13

Залізничні квитки зі спеціального резерву для військових можна придбати у застосунку «Армія+»

Укрзалізниця доєдналася до сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армії+» та надає можливість онлайн купувати залізничні квитки, доступні тільки військовим. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця доєдналася до сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армії+» та надає можливість онлайн купувати залізничні квитки, доступні тільки військовим.
Фото: t.me/UkrzalInfo

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Деталі

Тепер через застосунок «Армія+» користувачі зможуть отримати доступ до придбання до 4 квитків за один раз зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій.

Квитки зі спецброні доступні в термін від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції, коли квитки на звичайні місця закінчуються.

Придбаний квиток обовʼязково потрібно відправити на власну електронну пошту після придбання або зробити скрин квитка, адже з огляду на захист даних він не буде зберігатись.

Читайте також: Укрзалізниця оновила залізничні квитки: що змінилося (фото)

Під час пошуку в застосунку для зручності пасажирів також відображатимуться вільні місця на всі доступні рейси. Сервіс бронювання квитків також продовжить функціонувати.

Щоб скористатись пропозицією в сервісі «Плюси», потрібно оновити застосунок «Армія+» до останньої версії 2.1.0 у Play Market та App Store.

«Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах», — наголосили у компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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