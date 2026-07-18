Видатки держбюджету за перше півріччя зросли майже на 19%

За перші шість місяців 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету становили 2,23 трлн грн. Це на 354,1 млрд грн, або 18,9%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у червні з держбюджету було витрачено 431,5 млрд грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомило Міністерство фінансів.

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Головний пріоритет

Ключовою статтею витрат України залишається фінансування сектору безпеки і оборони. За січень-червень на ці потреби спрямували 1,4 трлн гривень, що становить 63% від усіх видатків загального фонду. Зокрема, у червні оборонні видатки склали 263,5 млрд гривень.

Куди йшли гроші: структура видатків у І півріччі

У структурі видатків у першому півріччі 2026 року за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

851 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у червні - 149 млрд грн) або 38,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — червень 2026 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%);

352,1 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у червні - 55,6 млрд грн) або 15,8% від загального обсягу видатків, що на 38,6 млрд грн або на 12,3% більше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

384,9 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні - 79,7 млрд грн) або 17,3% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 145,9 млрд грн, або на 61%). Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Національної установи розвитку;

забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

262,4 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у червні - 56,6 млрд грн) або 11,8% від загального обсягу видатків (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5,9 млрд грн, або на 2,3%). Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

184,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у червні - 40,6 млрд грн) або 8,3% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 4,6 млрд грн, або на 2,6%);

142,7 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у червні - 38,5 млрд грн) або 6,4% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 40,6 млрд грн, або на 39,8%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за перше півріччя 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн гривень.