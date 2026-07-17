НБУ спростив банкам правила верифікації клієнтів

Національний банк України розширив перелік способів, якими банки можуть верифікувати клієнтів-фізичних осіб. Нові правила покликані зробити фінансові послуги доступнішими для людей, які мають труднощі з самостійним проходженням стандартних процедур. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Відповідні зміни затверджено постановою правління НБУ № 81 від 15 липня 2026 року, яка набирає чинності з 17 липня 2026 року.

Що змінилося для клієнтів?

Регулятор визначив кілька важливих спрощень під час ідентифікації та верифікації:

Допомога третіх осіб: якщо клієнт через фізичні чи інші обмеження не може самостійно пред'явити оригінал документа, замість нього це може зробити супроводжуюча чи довірена особа. Також допомогти пред'явити документ може безпосередньо працівник банку, який проводить верифікацію.

Альтернатива підпису: якщо клієнт не має можливості засвідчити згоду на фотофіксацію власноручним або електронним підписом, таку згоду дозволено підтвердити за допомогою аудіо- чи відеозапису.

Нові повноваження для агентів

Відповідно до профільного закону про розвиток фінансової інклюзії, банки фінансової інклюзії тепер мають право залучати комерційних агентів для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також для встановлення кінцевих вигодоодержувачів фінансових операцій.

«Такий підхід сприятиме поглибленню фінансової інклюзії та вдосконаленню процедур здійснення банками ідентифікації та верифікації фізичних осіб», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк оприлюднив проєкт змін до нормативно-правових актів, що регулюють готівковий обіг та касову роботу. Головна мета інновацій — адаптувати правила для нового типу установ (банків фінансової інклюзії), а також закрити лазівки для анонімних переказів через платіжні термінали.