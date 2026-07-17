Visa розрахувала спадщину бебі-бумерів: скільки отримають їхні діти протягом 20 років

Оцінки так званого «великого трансферу багатства» (Great Wealth Transfer), під час якого покоління бебі-бумерів передасть свої статки спадкоємцям, суттєво різняться залежно від методики підрахунку. Новий звіт Visa Business and Economic Insights прогнозує, що протягом наступних 20 років представники поколінь X та міленіалів успадкують близько 36 трлн доларів .

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Це значно менше за один із найвідоміших прогнозів дослідницької компанії Cerulli Associates, яка оцінює обсяг майбутньої передачі активів у 105 трлн доларів до 2048 року.

Попри різницю більш ніж у 60 трлн доларів, обидві оцінки не суперечать одна одній. Вони відповідають на різні запитання та використовують різні методики розрахунку.

Як Visa отримала оцінку у 36 трлн доларів

На відміну від Cerulli, яка аналізує весь обсяг активів, що змінять власників у найближчі десятиліття, Visa поставила за мету визначити, скільки коштів фактично потрапить до звичайних домогосподарств і зможе вплинути на споживчі витрати.

Для цього аналітики взяли за основу 93 трлн доларів — саме стільки, за оцінкою компанії, сьогодні становлять сукупні статки покоління бебі-бумерів. Далі ця сума послідовно коригувалася.

Із розрахунку виключили:

5 трлн доларів боргових зобов'язань, зокрема іпотечних кредитів;

28 трлн доларів, що належать найбагатшому 1% американців;

16 трлн доларів, які, за прогнозом Visa, бебі-бумери витратять під час виходу на пенсію;

8 трлн доларів, що підуть на податки та благодійність.

Головний економіст Visa Вейн Бест пояснив, що компанія свідомо не враховувала активи найбагатших американців, оскільки їхня модель споживання суттєво відрізняється від середньостатистичної. За його словами, власники статків понад 12 млн доларів зазвичай купують яхти, літаки та інші дорогі активи, тому їхні витрати не відображають поведінку більшості домогосподарств.

У результаті Visa дійшла висновку, що від початкових показників реально буде передано близько 36 трлн доларів.

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На що підуть успадковані кошти

За оцінкою Visa, із 36 трлн доларів приблизно 28 трлн доларів спадкоємці спрямують на заощадження та інвестиції, тоді як лише 8 трлн доларів буде витрачено на споживання. Основними категоріями витрат стануть придбання житла, автомобілів, подорожі та роздрібні покупки.

У Cerulli пояснюють, що їхній прогноз має іншу мету. Компанія оцінює загальний обсяг активів, які перейдуть між поколіннями до 2048 року, незалежно від рівня достатку власників. Дослідження охоплює не лише бебі-бумерів, а й інші покоління, а також враховує передачу частини статків подружжю. За оцінками Cerulli, після відрахування благодійних внесків спадкоємці та подружжя отримають близько 105 трлн доларів.

Попри різні оцінки, обидві компанії погоджуються в одному: найближчими десятиліттями світ стане свідком одного з наймасштабніших процесів передачі приватного капіталу. Водночас Visa наголошує, що далеко не всі ці кошти потраплять у споживчу економіку. Головні зміни відбудуться насамперед у сфері управління приватним капіталом.

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