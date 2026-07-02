Visa, Mastercard та Coinbase запустили стейблкоїн

Консорціум за участю Visa , Mastercard та Coinbase запустив новий спільний стейблкоїн у рамках ініціативи щодо розширення застосування цифрових токенів, повідомляє Reuters.

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Що відомо про проект

Проект отримав назву Open Standard та об'єднує понад 140 компаній — учасників мережі. У його рамках буде випущено новий токен Open USD, прив'язаний до долара США, запуск якого відбудеться цього року.

Випуск токена спрямований на усунення бар'єрів, з якими стикається бізнес при масштабуванні використання стейблкоінов. Засновник і гендиректор Open Standard Зак Абрамс пояснив, що існуючі стейблкоіни мають сильні сторони, але для використання в промислових масштабах бізнесу потрібен відкритий, недорогий та високопродуктивний інструмент.

Компанії зможуть випускати та погашати Open USD безкоштовно та без обмежень за обсягом, а дохід від резервів, що забезпечують токен, розподілятиметься між партнерами проекту за вирахуванням комісії на операційні витрати.

Директор з продуктів та інновацій BNY Керолін Вайнберг зазначила, що стейблкоїн з нейтральним управлінням та загальною економікою є унікальним поєднанням, здатним відкрити новий етап зростання ринку цифрових активів.

Раніше, у 2024 році, низка фінтех- та криптокомпаній, включаючи Robinhood і Kraken, вже об'єднувалися для запуску аналогічної глобальної мережі стейблкоінів Global Dollar Network, уточнює агентство.