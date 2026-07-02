Консорціум за участю Visa,Mastercard та Coinbase запустив новий спільний стейблкоїн у рамках ініціативи щодо розширення застосування цифрових токенів, повідомляє Reuters.
Visa, Mastercard та Coinbase запустили стейблкоїн
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Що відомо про проект
Проект отримав назву Open Standard та об'єднує понад 140 компаній — учасників мережі. У його рамках буде випущено новий токен Open USD, прив'язаний до долара США, запуск якого відбудеться цього року.
Випуск токена спрямований на усунення бар'єрів, з якими стикається бізнес при масштабуванні використання стейблкоінов. Засновник і гендиректор Open Standard Зак Абрамс пояснив, що існуючі стейблкоіни мають сильні сторони, але для використання в промислових масштабах бізнесу потрібен відкритий, недорогий та високопродуктивний інструмент.
Компанії зможуть випускати та погашати Open USD безкоштовно та без обмежень за обсягом, а дохід від резервів, що забезпечують токен, розподілятиметься між партнерами проекту за вирахуванням комісії на операційні витрати.
Директор з продуктів та інновацій BNY Керолін Вайнберг зазначила, що стейблкоїн з нейтральним управлінням та загальною економікою є унікальним поєднанням, здатним відкрити новий етап зростання ринку цифрових активів.
Раніше, у 2024 році, низка фінтех- та криптокомпаній, включаючи Robinhood і Kraken, вже об'єднувалися для запуску аналогічної глобальної мережі стейблкоінів Global Dollar Network, уточнює агентство.
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