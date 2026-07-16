Головне за четвер: новий прем'єр-міністр та склад Кабміну, яку валюту краще купувати

Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем'єр-міністром Корецького Сергія. «За» проголосувало 289 народних депутатів. Сергій Кореецький менеджер у нафтогазовій галузі. З квітня 2025 року очолює НАК «Нафтогаз України», а до цього керував ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».

Верховна Рада підтримала призначення нового складу Кабміну

16 липня 2026 року Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів. «За» 264 народних депутати.

Війна в Ірані та держборг США: що обрати в цих умовах, євро чи долар

Надії інвесторів на завершення війни між США та Іраном у середині липня знову зруйновані. А разом із ними на порядок денний знову виходять «страшилки» про зростання цін на нафту та подорожчання світової логістики. Як на це відреагує валютна пара долар/євро і яку валюту краще купувати в цих умовах, розповідає «Мінфін».

Нацбанк посилює нагляд за МФО: хто все ще кредитує під 0%

Робота МФО продовжує зазнавати значних змін. Насамперед через посилення нагляду та вимог Національного банку. Незважаючи на це, ринок продовжує зростати, а кредити під 0% залишаються ключовим способом залучення клієнтів. «Мінфін» підготував новий Рейтинг найдешевших кредитів в МФО та розповідає, на яких умовах їх можна отримати.

Закриття ФОП: три ситуації коли це створить проблему

Закрити ФОП, щоб одним рухом «обнулити» проблему, — спокуса, зрозуміла кожному підприємцю в складній ситуації. Але на практиці ліквідація фізособи-підприємця найчастіше не вирішує нічого, а лише додає нових складнощів. Про три конкретні ситуації, де варто зупинитись і подумати про альтернативу розповіли експерти юридичної компанії YANKIV.