Купівля бізнесу: як визначити справедливу ціну та не переплатити

У 2025 році український ринок M&A продовжив відновлення. За даними інвестиційних компаній, кількість угод вартістю понад $5 млн зросла на 26%, до 63, а їхня сукупна розкрита вартість перевищила $1,2 млрд. Проте зростання активності ще не означає, що кожен бізнес, виставлений на продаж, знаходить покупця. Як визначити справедливу ціну та уникнути непорозумінь між сторонами, «Мінфіну» розповів аудитор, керуючий партнер Crowe Артем Ковбель.

За моїми спостереженнями, близько випадків 40% незалежної перевірки (due diligence), які проходять через нашу практику, закінчуються відмовою від придбання активу. На початку переговорів сторони можуть погодити орієнтовну ціну, але перевірка змінює уявлення покупця про те, що саме він отримує за ці гроші. Заявлені фінансові показники не завжди підтверджується, необхідні для роботи активи можуть не належати компанії, а разом із бізнесом новому власникові ризикують перейти податкові претензії, судові спори та приховані борги.

Коли заявлена ціна не витримує перевірки

Покупець оцінює бізнес насамперед за його здатністю генерувати прибуток і повертати вкладені кошти. Тому під час фінансового due diligence він перевіряє виручку, операційний та нерозподілений прибуток, структуру витрат, заборгованість і фактичну наявність активів.

Припустимо, виробнича компанія декларує EBITDA на рівні €1 млн. Сторони погоджують мультиплікатор 4, отже, попередня вартість бізнесу становить €4 млн. Однак перевірка підтверджує лише €500 тис. EBITDA. У такому разі оцінка знижується до €2 млн, тобто вдвічі.

Цей дисконт не є довільною вимогою покупця. Він виникає через різницю між заявленим і підтвердженим фінансовим результатом. Навіть якщо власник переконаний, що компанія заробляє більше, він не зможе захистити первинну ціну без звітності, яка це доводить.

Непрозорість не завжди означає, що бізнес збитковий або в ньому відбуваються зловживання. Проте вона створює невизначеність, а покупець або закладає її в ціну, або вирішує не брати на себе ризик, розмір якого неможливо встановити.

Які ризики можуть зупинити покупця

Навіть підтверджена прибутковість не гарантує завершення угоди. Під час due diligence покупець оцінює, наскільки легко він зможе прийняти управління бізнесом і чи не отримає разом із ним проблеми, які потребуватимуть додаткових витрат.

В одному з наших проєктів компанія мала п’ятьох акціонерів і три версії управлінського обліку. Кожен новий партнер заходив у бізнес зі своєю фінансовою командою, яка використовувала власні правила визнання доходів і витрат. У звітності з’явилися подвійні операції та неузгоджені витрати, а власники не могли визначити реальний фінансовий результат і домовитися про дивіденди. Спочатку аудиторам довелося відновити дані та привести три системи до спільного знаменника.

Не менш важлива юридична архітектура. В одній зі справ бізнес був розподілений між шістьма юридичними особами, не консолідованими в єдину структуру. Для покупця це означало необхідність укладати кілька угод, переоформлювати права власності та розбиратися у внутрішніх фінансових потоках.

В іншому випадку ключові активи взагалі не перебували на балансі підприємства. Їх потрібно було спочатку оформити на компанію, сплативши пов’язані з цим податки. Ще одна угода не відбулася через завершення строку дії ліцензії, заради якої купували бізнес: її поновлення потребувало надто багато часу і коштів.

Окрему групу становлять податкові та приховані зобов’язання. Так, один із покупців відмовився від активу після виявлення потенційного боргу перед пов’язаною особою на $700 тис. Формально він не був відображений у балансі, але після зміни власника міг стати предметом судової вимоги. Для інвестора критичним є не саме існування проблеми, а неможливість визначити її остаточну вартість і наслідки.

Коли ризик змінює структуру угоди

Виявлена проблема не завжди означає відмову від активу. Якщо ризик можна оцінити або розподілити між сторонами, покупець і продавець змінюють ціну чи умови розрахунків.

Найпростіший варіант — дисконт. Наприклад, власник оцінює компанію у $7 млн, а перевірка виявляє потенційні зобов’язання на $2 млн. Покупець пропонує знизити ціну до $5 млн. Якщо продавець не погоджується і сторони не знаходять іншого способу врегулювати ризик, переговори припиняються.

Для зобов’язань, які можуть виникнути вже після завершення угоди, використовують гарантії продавця. У договорі можна передбачити, що протягом наступних трьох років він компенсуватиме податкові донарахування, пов’язані з попередніми періодами. Це дозволяє не відкладати купівлю до чергової податкової перевірки.

Якщо розбіжності стосуються майбутньої прибутковості, частину вартості прив’язують до результатів компанії. Покупець сплачує погоджену суму на момент закриття, а решту — після досягнення визначеної EBITDA. Якщо бізнес не виконує план, остаточна виплата зменшується відповідно до фактичних показників.

Ще одним способом знизити невизначеність є перехідний період. Попередній власник або ключовий менеджмент залишаються в компанії на один-два роки, щоб передати процеси, клієнтські відносини та операційні знання.

Таким чином, due diligence не обов’язково руйнує домовленість. Він дає сторонам підстави побудувати конструкцію, у якій ціна залежить від підтверджених результатів, а кожен невизначений ризик отримує відповідальну сторону.

За що насправді платить покупець

Власник оцінює компанію з огляду на роки роботи, вкладені кошти, енергію та пройдені кризи. Проте для інвестора ці зусилля не мають самостійної вартості. Його цікавить майбутнє: скільки бізнес зароблятиме, яких додаткових вкладень потребуватиме та які зобов’язання можуть виникнути після зміни власника.

Тому до початку due diligence ціна компанії залишається предметом очікувань і переговорів. Після перевірки вона стає результатом доказів: підтвердженої прибутковості, належно оформлених активів і ризиків, які можна оцінити та розподілити між сторонами.