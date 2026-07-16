Акції SpaceX вперше впали нижче ціни IPO

Акції SpaceX четверту торгову сесію поспіль дешевшають і вперше опустилися нижче ціни первинного публічного розміщення (IPO) у $135 за акцію. Про це пише CNBC.

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Падіння акцій

15 липня акції SpaceX втратили близько 2%, а загалом від ціни IPO вони подешевшали приблизно на 34%.

Після дебюту на біржі акції демонстрували високу волатильність. У перший повний день торгів вони зросли приблизно на 20%, а протягом першого місяця торгів досягали майже $202 за акцію.

Минулого тижня SpaceX увійшла до індексу Nasdaq-100, що спричинило додатковий попит з боку індексних фондів. Компанія змогла потрапити до індексу після нещодавньої зміни правил. Водночас уже наступного дня після включення до Nasdaq-100 акції впали нижче ціни першої біржової угоди в $150.

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Бульбашка лопнула?

Як писав «Мінфін», таке стрімке зростання розділило експертне середовище на два протилежні табори. Відомий інвестор та засновник інвестиційної компанії Baron Capital Рональд Барон прогнозує компанії космічне майбутнє.

«На мою думку, вартість SpaceX у найближчі 10−15 років сягне $10 трлн, $20 трлн чи навіть $30 трлн. І цілком можливо, що я суттєво занижую цей прогноз», — написав він на своїй сторінці в Х.

З іншого боку, аналітики Morningstar вважають поточну оцінку SpaceX класичним проявом ринкової бульбашки. Вони встановили цільову ціну акцій на рівні всього $63. На переконання експертів, теперішній злет викликаний штучним дефіцитом — відносно малим обсягом акцій, який компанія виділила для вільного обігу під час IPO, а також медійним хайпом та підтримкою провідних світових інвестиційних банків.